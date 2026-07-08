"Lena Lorenz"-Fans müssen sich noch gedulden, bis neue Folgen der ZDF-Reihe gezeigt werden. Aktuell wird Staffel 13 in Berchtesgarden, Umgebung und Berlin gedreht. Wie es am Set zugeht, zeigt Schauspielerin Lena Buhl per Social Media.

Schauspielerin Lena Buhl hat auf ihrem Instagram-Account @lena.buhl ein neues Video veröffentlicht. Darauf präsentiert sie ihren Baby-Bauch. "So sieht es aus, wenn man im neunten Monat schwanger ist", sagt sie im Reel. Was ist passiert? In ihrem Beitrag "Franzbrötchen", der nur wenige Tage zuvor entsatnden ist, war davon nichts zu sehen. Der Grund: Sie spielt eine Rolle als Schwangere in der 13. Staffel " Lena Lorenz ". "Das ist ein Bauch aus Silikon", erklärt sie im Instagram-Video.

Die 30-Jährige teilt im Video Einblicke hinter die Kulissen der ZDF- Serie. Darin sind die berchtesgardener Landschaften zu sehen. "Es hat sich angefühlt wie Urlaub. Es ist so schön da", schwärmt die Darstellerin. Außerdem sind darin Moment-Aufnahmen von ihrer Zeit bei der Maske, ein Sitzkreis der produktion und ein Huhn zu sehen, dass für eine Verzögerung des Drehs verantwortlich war. "Allgemein ein wunderbarer Dreh und ein geniales, eingespieltes Film- Team", fasst sie ihre Erfahrung am Set zusammen.

Die Schauspielerin wird immer gefragter in der deutschen TV-Landschaft. So hatte sie unter anderem eine Gastrolle in den Reihen "Watzmann ermittelt" und "SOKO München". In den "Rosenheim-Cops" spielte sie in zwei Folgen der 21. Staffel die Rolle der Floristin Margit Krause.

Zuletzt hatte sie ihr Langfilmdebüt in "Over & Out". Der Karrieredurchbruch in der TV-Branche blieb jedoch bisher aus. Wird sich das durch den "Lena Lorenz"-Auftritt nun ändern?

Erster Hinweis auf den Staffelstart? Das wissen wir über Staffel 13

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post macht sich die Euphorie der Fans deutlich. "Ich freu mich schon mega und kann es nicht mehr erwarten" schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Ich kann es kaum erwarten, bis die neue Staffel wieder beginnt.

Auf die Frage einer Userin hin, wann denn die neue Staffel ausgestrahlt wird, antwortet Lena Buhl: "Fühjahr 2027." Das würde zu den Start-Zeitpunkten der letzten Staffeln passen, die in der Regel in der zweiten Aprilwoche waren.

Details zur Handlung sind noch nicht viele bekannt. Die neuen Folgen greifen erneut bewegende Themen auf: von sehr jungen Eltern über die Angst vor einer erblichen Huntington-Erkrankung bis hin zu einer Familie, die kurz vor der Geburt ihres Kindes ums Überleben kämpft. Lena steht ihren Patient:innen auch diesmal mit vollem Einsatz zur Seite. Eine von ihnen könnte Lena Buhl sein. Ein weiterer Fall ihrer Fälle führt die Hebamme sogar bis nach Berlin.

Vor der Kamera setzt die Produktion erneut auf eine Mischung aus vertrauten Stars und neuen Gesichtern. Neben Judith Hoersch gehören unter anderem Eva Mattes, Michael Roll, Raban Bieling, Julia Bremermann und Christin Nichols zum festen Cast, während Lara Mandoki und Tommy Schwimmer in Episodenrollen zu sehen sind. Für die Inszenierung zeichnen Ulrike Hamacher, Sebastian Sorger und Saskia Weisheit verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Headautor Tobias Siebert sowie einem eingespielten Autor:innen-Team.