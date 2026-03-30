Beim ersten Date ausgetrickst
Die Postbote-Lüge: So wurde "Promis unter Palmen"-Star Dilara Kruse zur Spielerfrau
Veröffentlicht:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Höhen und Tiefen im Leben unserer Promis
Videoclip • 15:46 Min • Ab 12
Er gab sich als einfacher Postbote aus, dabei war er ein gefeierter Fußball-Star. Bei "Promis unter Palmen" packt Dilara Kruse jetzt die ganze, emotionale Geschichte über das Kennenlernen mit ihrem Mann Max aus.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Die siebte Folge von "Promis unter Palmen" ist an Emotionen kaum zu überbieten. Nachdem Dilara Kruse erst kürzlich ohnmächtig zusammengebrochen war und von ihren Mitstreiter:innen versorgt werden musste, steht sie erneut im Mittelpunkt, denn die Promis sollen ihre Lebensgeschichten erzählen.
Vom Shisha-Café zur großen Liebe
Während andere traurige Geschichten auspacken, entscheidet sich Dilara bewusst für eine positive: die ihres Kennenlernens mit Ehemann Max Kruse. Alles begann in einem Shisha-Café. "Ich war in Berlin immer auf Platz 1", erzählt sie über ein Spiel. "Dann kam so ein Lümpel und dachte, er ist der Krasseste." Nach zwei Niederlagen musste sie ihn zum Essen einladen.
Der Haken: Er stellte sich als einfacher Postbote vor. "Der junge Herr hat kein Auto, sah aus wie neu nach Berlin gezogen, kannte niemanden, aber sein Humor 1A, Witzig, so richtig charmant." Doch dann wurde es kompliziert.
Der Schock-Moment: Kontaktabbruch wegen Fußball-Ruhm
Als plötzlich fremde Leute Fotos mit ihrem "Postboten" machen wollten, wurde sie misstrauisch. Er beichtete, dass er Fußballer sei. Dilaras Reaktion war drastisch: "Kontaktabbruch, sofort. Weil ich das nicht möchte in der Öffentlichkeit oder einen Mann, der halt Fußballer ist." Doch es war bereits zu spät:
Der Max hat schon mein Herz erobert.
Kampf gegen Vorurteile: "Viele waren dagegen"
Der Weg zur Hochzeit war steinig. "Familie, Freunde, seine Freunde: viele waren dagegen, dass zwei Nationalitäten sich treffen", erzählt sie. Bis heute kämpft sie mit dem Image der Spielerfrau, fühlt sich oft als Außenseiterin und bekommt viel Hass ab. Ein Gefühl der Einsamkeit, über das sie bereits gesprochen hat:
Doch die Liebe zu ihrem Mann gibt ihr Kraft: "Aber egal was ist, er schämt sich nicht für mich. Deswegen lieb ich meinen Mann." Unter Tränen und dem Applaus der anderen Promis beendet sie ihre Geschichte mit einem Rat an alle: "Seid glücklich, wenn ihr so einen Menschen in eurem Leben habt, lasst nicht los."
Dilaras Liebes-Geständnis war aber nur der Anfang einer hochemotionalen Runde voller Tränen.
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