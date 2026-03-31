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Bunte Mischung

Genussmomente und Gewinnchancen: Die Show- und Reality-Highlights im April auf Joyn

Veröffentlicht:

von Katharina von Freyburg

Verpasse nicht diese Highlights auf Joyn!

Bild: Joyn/Marc Rehbeck, Joyn/BECKER FILMS, Joyn/Benedikt Müller

Joyn macht die Auslage fürs Frühjahr schick und lockt diesen Monat mit neuen Promi-Konzepten und frischen Ausgaben beliebter Unterhaltungsformate an die Bildschirme. Zu Ostern liegen drei besondere Entertainment-Hits im Körbchen!

Von der 3D-Tiertorte zum Strandhasen: So wild wird das Oster-Wochenende!

Los geht's am Gründonnerstag, 2. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 mit dem "Das große Promibacken - Das Osterspezial" 2026. Am Tortenbuffet mischen Madita van Hülsen, Matthias Killing, Vincent Gross, Stefanie Heinzmann, Raúl Richter und Elena Uhlig mit. Statt klassischem Hefezopf wird kreativ eskaliert: Ob zuckersüße 3D-Tiertorte oder Cupcake-Blumenstrauß - hier ist alles erlaubt, was Fondant und Fingerspitzengefühl hergeben. Wer behält die Ruhe, wenn der Biskuit zusammenfällt und die Zeit davonrennt?

Das volle Programm Promibacken auf Joyn - oder dürfen es auch Hobbybäcker sein?

Am Karfreitag, 3. April, wird es um 20:15 Uhr emotional in SAT.1: Im Finale von "The Voice Kids" 2026 kämpfen die besten Nachwuchstalente der 14. Staffel. Gänsehaut-Momente sind garantiert, wenn die Finalist:innen alles geben. Und die Coaches müssen noch ein letztes Mal zittern, ob ihre Kleinen ganz groß rauskommen.

In der Joyn App kannst du wieder abstimmen, wer dieses Jahr gewinnen soll. Vor dem Finale gibt es außerdem noch das Quiz, "Wie gut hast du aufgepasst?" und natürlich die Umfrage zu: "Welches Team am Ende den/die Sieger:in stellt".
Hier kannst du mit deinem Smartphone abstimmen.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn

Und wer jetzt schon das Osternest plündert und denkt, das war's mit der Feiertagslaune, liegt komplett daneben: Am Ostermontag steigt das Finale von "Promis unter Palmen" um 20:15 Uhr in SAT.1. Mit Gina-Lisa Lohfink, Franziska Temme, Maurice Dziwak, Edith Stehfest und Dilara Kruse können sich genau die Kandidat:innen noch Hoffnung auf die goldene Kokosnuss machen, die sich bis hierhin unbeirrt und selbstbewusst durchgebissen haben. Doch der Traum vom Sieg platzt schneller, als zu dünn gegossene Schoko-Osterhasen in der Sonne schmelzen - und am Strand bleibt am Ende nur eine:r übrig.

"Promis unter Palmen" Staffel 4

Hochkarätiger Genuss bei "Promi Taste": Erste Staffel ab 8. April

Haare aus dem Gesicht, Schürze umgebunden: Melody Haase ist bereit alles auf einen Löffel zu setzen. Ob sie sich gegen ihre Konkurrenz bei "Promi Taste" durchsetzen kann?

Bild: Joyn/Benedikt Müller

In der neuen VIP-Variante von "The Taste" versuchen Stars die Gourmet-Gaumen der anspruchsvollen Gast-Juror:innen zu beeindrucken. Unterstützung gibt es dabei wie im Original von echten Küchenprofis. Einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Kochkünste hat Kandidatin Melody Haase schon in der aktuellen Staffel von "Das große Promibacken" abgeliefert. Der Tomatensoße-Fail hätte Alexander Mazza beinahe seinen Platz im Finale gekostet. Zum Glück sind die Portionen bei "Promi Taste" deutlich überschaubarer. Die hohe Kunst der Löffelkreation scheint dem kochaffinen Reality-Star mehr zu liegen, vertraut man auf das Lob von 2-Sterne-Koch Tim Raue. Der schwärmt über Melodys Lachs-Thunfisch-Löffel bei der Blindverkostung: "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt's, da ballert's." Holt sich der Coach die kreative Hobbyköchin ins Team oder landet sie doch bei Alexander Herrmann, Frank Rosin oder Alex Kumptner am Herd?

Außerdem treten an: Jeanette Biedermann, Martina Voss-Tecklenburg, Jenny Elvers, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke, Andreas Hoppe, Jan Hofer, Simon Pearce, Paul Cooks, Ben Blümel und Jochen Schropp.

"Promi Taste", Staffel 1 mit sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Du kannst es kaum erwarten? Schau jetzt die vergangene Staffel von "The Taste"

Action-Duell bei "Schlag den Star": Sebastian Ströbel vs. Henning Baum

Sebastian Ströbel (l.) tritt am 11. April gegen Henning Baum an.

Bild: Joyn/BECKER FILMS

Bei "Schlag den Star" treffen am 11. April zwei Serienhelden aufeinander, die ihr gewohntes Terrain verlassen: der "letzte Bulle" gegen den "Bergretter". Baum sieht sich selbst augenzwinkernd als "alter V8", während Ströbel eher der moderne E-Antrieb sei. Unterschätzen sollte man den Muskelmann trotzdem nicht. Immerhin hat Baum schon einmal bewiesen, was er aushält: Zwölf Minuten am Boxsack zu hängen, muss man ihm erstmal nachmachen. Doch Ströbel kontert trocken und stellt klar, dass genau das wohl Baums "letzte schöne Erinnerung" an die Show bleiben könnte. Große Klappe, viel Ehrgeiz - beste Voraussetzungen für ein Duell, bei dem es nicht nur um Kraft, sondern auch um Nerven und Wortwitz geht. Moderiert wird das Ganze von Matthias Opdenhövel, kommentiert von Ron Ringguth.

"Schlag den Star" am Samstag, 11. April, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Hier kannst du "Schlag den Star" am 11. April live streamen

Knallharte Schule: Desirée drillt den Nachwuchs in der "Realitystar Academy"

"Realitystar Academy": Désirée Nick und Gigi Birofio suchen die neue Elite des deutschen Reality-TV.

Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Spitze Zunge, klare Ansagen: Désirée Nick bildet die nächste Generation von TV-Sternchen aus. In ihrem neuen Reality-Format betreten 18 Teilnehmer:innen eine Kaderschmiede, in der Leistung über alles geht - wer nicht performt, fliegt. Unterstützung bekommt La Nick von Fanliebling Gigi Birofio, unter anderem bekannt aus "Villa der Versuchung", der als Assistent für Dynamik, Nähe aber auch unbequeme Aufgaben zuständig ist.

Desirée macht dabei unmissverständlich klar, worum es ihr geht: "Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent." Die Besten sichern sich eine Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany".

"Die Realitystar Academy" startet am Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.

Quizabend mit Risiko: Joko und Klaas stellen Deutschland auf die Probe

Joko & Klaas live auf ProSieben: Spontan mitquizzen und 100.000 Euro gewinnen!

Bild: Joyn/Nadine Rupp

Keine Anmeldung, kein Studio, kein Plan B? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind zurück mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Das Live-Quiz setzt auf Überraschung: Irgendwo in Deutschland suchen Joko und Klaas direkt vor Ort drei Kandidat:innen, die sich gemeinsam durch 25 Fragen kämpfen. Wer patzt, fliegt - am Ende bleibt eine Person übrig, die mit der letzten richtigen Antwort 100.000 Euro erspielen kann. Wissen, Konzentration und ein bisschen Glück entscheiden.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" läuft ab 19. April 2026, sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

Du kannst es kaum erwarten bis zum Start von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"?

Eine weitere Alternative, mit der sich Quizfans die Wartezeit verkürzen können, sind die neuen Folgen von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?". Ab 9. April um 20:15 Uhr in SAT.1 stellt Jörg Pilawa wieder die Fragen, an denen angeblich nur ein Prozent der Deutschen nicht scheitert. Klingt machbar - bis man selbst dran ist.

Gefühlvolle Duette bei "Staying Alive": Popstars treffen Musik-Ikonen

Popstars von heute performen mit Gesangstalenten von früher.

Bild: Joyn

"The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler ist bereit für einen Auftritt, den es eigentlich nicht geben kann. Wie klingt es, wenn er plötzlich mit Whitney Houston auf der Bühne steht? Bei "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" wird genau das Realität: Dank moderner Technik treffen aktuelle Popstars auf unvergessene Größen der Musikgeschichte. Die No Angels singen mit Elvis Presley, Sasha rockt mit Amy Winehouse und Samu Haber performt mit Freddie Mercury. Eigene Hits treffen auf unsterbliche Klassiker - und werden völlig neu interpretiert. Moderator Thore Schölermann verspricht "Gänsehaut pur".

"Staying Alive" läuft am 25. April und am folgenden Samstag, 2. Mai, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

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