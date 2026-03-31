Bunte Mischung Genussmomente und Gewinnchancen: Die Show- und Reality-Highlights im April auf Joyn Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Katharina von Freyburg Verpasse nicht diese Highlights auf Joyn! Bild: Joyn/Marc Rehbeck, Joyn/BECKER FILMS, Joyn/Benedikt Müller

Joyn macht die Auslage fürs Frühjahr schick und lockt diesen Monat mit neuen Promi-Konzepten und frischen Ausgaben beliebter Unterhaltungsformate an die Bildschirme. Zu Ostern liegen drei besondere Entertainment-Hits im Körbchen!

Am Karfreitag, 3. April, wird es um 20:15 Uhr emotional in SAT.1: Im Finale von "The Voice Kids" 2026 kämpfen die besten Nachwuchstalente der 14. Staffel. Gänsehaut-Momente sind garantiert, wenn die Finalist:innen alles geben. Und die Coaches müssen noch ein letztes Mal zittern, ob ihre Kleinen ganz groß rauskommen. In der Joyn App kannst du wieder abstimmen, wer dieses Jahr gewinnen soll. Vor dem Finale gibt es außerdem noch das Quiz, "Wie gut hast du aufgepasst?" und natürlich die Umfrage zu: "Welches Team am Ende den/die Sieger:in stellt".

Hier kannst du mit deinem Smartphone abstimmen.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte nochmal streamen!

Und wer jetzt schon das Osternest plündert und denkt, das war's mit der Feiertagslaune, liegt komplett daneben: Am Ostermontag steigt das Finale von "Promis unter Palmen" um 20:15 Uhr in SAT.1. Mit Gina-Lisa Lohfink, Franziska Temme, Maurice Dziwak, Edith Stehfest und Dilara Kruse können sich genau die Kandidat:innen noch Hoffnung auf die goldene Kokosnuss machen, die sich bis hierhin unbeirrt und selbstbewusst durchgebissen haben. Doch der Traum vom Sieg platzt schneller, als zu dünn gegossene Schoko-Osterhasen in der Sonne schmelzen - und am Strand bleibt am Ende nur eine:r übrig.

Hochkarätiger Genuss bei "Promi Taste": Erste Staffel ab 8. April Haare aus dem Gesicht, Schürze umgebunden: Melody Haase ist bereit alles auf einen Löffel zu setzen. Ob sie sich gegen ihre Konkurrenz bei "Promi Taste" durchsetzen kann? Bild: Joyn/Benedikt Müller

In der neuen VIP-Variante von "The Taste" versuchen Stars die Gourmet-Gaumen der anspruchsvollen Gast-Juror:innen zu beeindrucken. Unterstützung gibt es dabei wie im Original von echten Küchenprofis. Einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Kochkünste hat Kandidatin Melody Haase schon in der aktuellen Staffel von "Das große Promibacken" abgeliefert. Der Tomatensoße-Fail hätte Alexander Mazza beinahe seinen Platz im Finale gekostet. Zum Glück sind die Portionen bei "Promi Taste" deutlich überschaubarer. Die hohe Kunst der Löffelkreation scheint dem kochaffinen Reality-Star mehr zu liegen, vertraut man auf das Lob von 2-Sterne-Koch Tim Raue. Der schwärmt über Melodys Lachs-Thunfisch-Löffel bei der Blindverkostung: "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt's, da ballert's." Holt sich der Coach die kreative Hobbyköchin ins Team oder landet sie doch bei Alexander Herrmann, Frank Rosin oder Alex Kumptner am Herd? Außerdem treten an: Jeanette Biedermann, Martina Voss-Tecklenburg, Jenny Elvers, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke, Andreas Hoppe, Jan Hofer, Simon Pearce, Paul Cooks, Ben Blümel und Jochen Schropp. "Promi Taste", Staffel 1 mit sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Du kannst es kaum erwarten? Schau jetzt die vergangene Staffel von "The Taste" Staffel 14 kostenlos auf Joyn streamen

Action-Duell bei "Schlag den Star": Sebastian Ströbel vs. Henning Baum Sebastian Ströbel (l.) tritt am 11. April gegen Henning Baum an. Bild: Joyn/BECKER FILMS

Bei "Schlag den Star" treffen am 11. April zwei Serienhelden aufeinander, die ihr gewohntes Terrain verlassen: der "letzte Bulle" gegen den "Bergretter". Baum sieht sich selbst augenzwinkernd als "alter V8", während Ströbel eher der moderne E-Antrieb sei. Unterschätzen sollte man den Muskelmann trotzdem nicht. Immerhin hat Baum schon einmal bewiesen, was er aushält: Zwölf Minuten am Boxsack zu hängen, muss man ihm erstmal nachmachen. Doch Ströbel kontert trocken und stellt klar, dass genau das wohl Baums "letzte schöne Erinnerung" an die Show bleiben könnte. Große Klappe, viel Ehrgeiz - beste Voraussetzungen für ein Duell, bei dem es nicht nur um Kraft, sondern auch um Nerven und Wortwitz geht. Moderiert wird das Ganze von Matthias Opdenhövel, kommentiert von Ron Ringguth. "Schlag den Star" am Samstag, 11. April, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Hier kannst du "Schlag den Star" am 11. April live streamen Der ProSieben-Livestream auf Joyn

Knallharte Schule: Desirée drillt den Nachwuchs in der "Realitystar Academy" "Realitystar Academy": Désirée Nick und Gigi Birofio suchen die neue Elite des deutschen Reality-TV. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Spitze Zunge, klare Ansagen: Désirée Nick bildet die nächste Generation von TV-Sternchen aus. In ihrem neuen Reality-Format betreten 18 Teilnehmer:innen eine Kaderschmiede, in der Leistung über alles geht - wer nicht performt, fliegt. Unterstützung bekommt La Nick von Fanliebling Gigi Birofio, unter anderem bekannt aus "Villa der Versuchung", der als Assistent für Dynamik, Nähe aber auch unbequeme Aufgaben zuständig ist. Desirée macht dabei unmissverständlich klar, worum es ihr geht: "Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent." Die Besten sichern sich eine Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany". "Die Realitystar Academy" startet am Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.

Quizabend mit Risiko: Joko und Klaas stellen Deutschland auf die Probe Joko & Klaas live auf ProSieben: Spontan mitquizzen und 100.000 Euro gewinnen! Bild: Joyn/Nadine Rupp

Keine Anmeldung, kein Studio, kein Plan B? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind zurück mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Das Live-Quiz setzt auf Überraschung: Irgendwo in Deutschland suchen Joko und Klaas direkt vor Ort drei Kandidat:innen, die sich gemeinsam durch 25 Fragen kämpfen. Wer patzt, fliegt - am Ende bleibt eine Person übrig, die mit der letzten richtigen Antwort 100.000 Euro erspielen kann. Wissen, Konzentration und ein bisschen Glück entscheiden. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" läuft ab 19. April 2026, sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

Du kannst es kaum erwarten bis zum Start von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"? Streame jetzt die vergangene Staffel auf Joyn

Eine weitere Alternative, mit der sich Quizfans die Wartezeit verkürzen können, sind die neuen Folgen von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?". Ab 9. April um 20:15 Uhr in SAT.1 stellt Jörg Pilawa wieder die Fragen, an denen angeblich nur ein Prozent der Deutschen nicht scheitert. Klingt machbar - bis man selbst dran ist.

Gefühlvolle Duette bei "Staying Alive": Popstars treffen Musik-Ikonen Popstars von heute performen mit Gesangstalenten von früher. Bild: Joyn