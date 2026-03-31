Streaming-Tipps Joyn-Highlights im April: Tierisch gute Unterhaltung, Reportagen mit Wirkung und neue Abenteuer Veröffentlicht: Vor 49 Minuten von Sabine Rodenbäck, Katharina von Freyburg Frische Formate und Wiedersehensfreude: "Promi Taste", "Kommissar Rex" und "Realitystar Academy". Bild: Joyn/Benedikt Müller, SAT.1/Nadine Rupp, Joyn/Marc Rehbeck

Dieser Monat kann mehr als Entertainment: Neben großen Shows, Filmspaß und abwechslungsreichen Dokus rücken auch Geschichten in den Fokus, die bewegen und nachwirken.

Animalischer Genuss, Panda-Action und Spürnasen im Einsatz: In der Osterzeit geht's rund! Kung Fu Panda 4 bald im Free-TV und auf Joyn. Bild: IMAGO/Landmark Media

In den ersten drei Teilen wurde aus Po, dem tollpatschigen Panda, ein Kung-Fu-Meister und Drachenkrieger. Die Welt retten? Seine leichteste Aufgabe. Nachdem Tai Lung, Lord Shen und Kai besiegt sind, hat Meister Shifu nun die nächste Mission für Po: Er soll sein Dasein als Drachenkrieger aufgeben und in den Rang eines spirituellen Führers aufsteigen. Doch der beleibte Panda hat auf diesen Karrieresprung so gar keine Lust. Als ein fieses Chamäleon auftaucht und die Tricks seiner schlimmsten Gegner klaut, ist klar: Po muss handeln. Unterstützung bekommt er von Zhen, einer cleveren Füchsin, die er beim Klauen erwischt hat. Sie liefert Infos über den Bösewicht und möchte im Gegenzug ihre Freiheit. Gemeinsam stolpern sie durch Juniper City, geraten in eine Verfolgungsjagd mit den Stadtwachen, und stehen dann vor dem echten Problem: Wie besiegt man jemanden, der jede Kampftechnik kopieren und jede Gestalt annehmen kann? "Kung Fu Panda 4" ab 1. April auf Joyn und am Ostersonntag, 5. April, um 20:15 Uhr in der Free-TV-Premiere in SAT.1. Die Osterparty läuft weiter am Gründonnerstag, 2. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 mit dem "Das große Promibacken - Das Osterspezial" 2026. Am Tortenbuffet mischen Madita van Hülsen, Matthias Killing, Vincent Gross, Stefanie Heinzmann, Raúl Richter und Elena Uhlig mit. Statt klassischem Hefezopf wird kreativ eskaliert: Ob zuckersüße 3D-Tiertorte oder Cupcake-Blumenstrauß - hier ist alles erlaubt, was Fondant und Fingerspitzengefühl hergeben. Wer behält die Ruhe, wenn der Biskuit zusammenfällt und die Zeit davonrennt?

Am Karfreitag, 3. April, wird es um 20:15 Uhr emotional in SAT.1: Im Finale von "The Voice Kids" 2026 kämpfen die besten Nachwuchstalente der 14. Staffel. Gänsehaut-Momente sind garantiert, wenn die Finalist:innen alles geben. Und die Coaches müssen noch ein letztes Mal zittern, ob ihre Kleinen ganz groß rauskommen. In der Joyn App kannst du wieder abstimmen, wer dieses Jahr gewinnen soll. Vor dem Finale gibt es außerdem noch das Quiz, "Wie gut hast du aufgepasst?" und natürlich die Umfrage zu: "Welches Team am Ende den/die Sieger:in stellt".

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte nochmal streamen!

Comeback des Kult-Vierbeiners: "Kommissar Rex" nimmt nach den Oster-Feiertagen den Dienst wieder auf Maximilian Brückner spielt neben Schäferhund Rex die Hauptrolle in der neuen "Kommissar Rex"-Reihe. Bild: SAT.1/ORF/Petro Domenigg

Bombenfund am Stephansdom? Da muss ein echter Schnüffler ran. Der wohl berühmteste Ermittler mit Schnauze nimmt wieder die Spur auf und bekommt mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) einen neuen Partner an die Seite. Gemeinsam beweisen die Wiener, dass gute Polizeiarbeit manchmal einfach eine feine Nase braucht. 1994 startete die SAT.1-Serie und wurde zum Mega-Erfolg. Mehr als 30 Jahre, 214 Folgen, 18 Staffeln, vier Kommissare und sechs Schäferhunde später startet nun die Neuauflage mit sechs Folgen in Spielfilmlänge. Ab Montag, 13. April, um 20:15 Uhr SAT.1, alle Folgen der bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.

Lust auf ein Widersehen mit "Kommissar Rex"? Alle Staffeln jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Hochkarätiger Genuss bei "Promi Taste": Erste Staffel ab 8. April Ob sich Melody Haase gegen ihre Konkurrenz bei "Promi Taste" durchsetzen kann? Bild: Joyn/Benedikt Müller

Du kannst es kaum erwarten? Schau jetzt die vergangene Staffel von "The Taste" Staffel 14 kostenlos auf Joyn streamen

Knallharte Schule: Desirée drillt den Nachwuchs in der "Realitystar Academy" "Realitystar Academy": Désirée Nick und Gigi Birofio suchen die neue Elite des deutschen Reality-TV. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Spitze Zunge, klare Ansagen: Désirée Nick bildet die nächste Generation von TV-Sternchen aus. In ihrem neuen Reality-Format betreten 18 Teilnehmer:innen eine Kaderschmiede, in der Leistung über alles geht - wer nicht performt, fliegt. Unterstützung bekommt La Nick von Fanliebling Gigi Birofio, unter anderem bekannt aus "Villa der Versuchung", der als Assistent für Dynamik, Nähe aber auch unbequeme Aufgaben zuständig ist. Desirée macht dabei unmissverständlich klar, worum es ihr geht: "Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent." Die Besten sichern sich eine Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany". "Die Realitystar Academy" startet am Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.

Quizabend mit Risiko: Joko und Klaas stellen Deutschland auf die Probe Joko & Klaas live auf ProSieben: Spontan mitquizzen und 100.000 Euro gewinnen! Bild: Joyn/Nadine Rupp

Keine Anmeldung, kein Studio, kein Plan B? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind zurück mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Das Live-Quiz setzt auf Überraschung: Irgendwo in Deutschland suchen Joko und Klaas direkt vor Ort drei Kandidat:innen, die sich gemeinsam durch 25 Fragen kämpfen. Wer patzt, fliegt - am Ende bleibt eine Person übrig, die mit der letzten richtigen Antwort 100.000 Euro erspielen kann. Wissen, Konzentration und ein bisschen Glück entscheiden. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" läuft ab 19. April 2026, sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

Du kannst es kaum erwarten bis zum Start von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"? Streame jetzt die vergangene Staffel auf Joyn

Streaming-Hits, die du diesen Monat nicht verpassen solltest! Bunte Mischung Genussmomente und Gewinnchancen: Die Show- und Reality-Highlights im April auf Joyn Vor 50 Minuten

Tierschützer Nathan Goldblat im Kampf gegen "Die Hunde-Mafia" Der Creator Nathan Goldblat setzt sich für das Tierwohl in Rumänien ein. Bild: @Joyn/ProSieben

Mit der investigativen Dokumentation "Die Hunde-Mafia" bringt ProSieben ein ungewöhnlich ernstes Thema zur Primetime. Im Fokus steht der Tierschutz-Creator Nathan Goldblat, der in Rumänien ein seit Jahren kritisiertes System untersucht, in dem Straßenhunde eingefangen und nach kurzer Frist getötet werden. Dabei macht er eklatante Missstände vor Ort sichtbar. Während der Dreharbeiten sammelt das Team belastende Beweise für Verstöße gegen den Tierschutz in einzelnen Einrichtungen. Die Folgen sind konkret: Behörden schließen erste Stationen, retten Hunderte Tiere und leiten Ermittlungen ein. Die Reportage zeigt damit nicht nur die bekannten Strukturen hinter dem Umgang mit Straßenhunden, sondern auch, wie gezielte Recherchen nachhaltige Veränderungen anstoßen können. Die dreistündige Doku läuft am Mittwoch, 15. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im auf Joyn.

Mit ähnlich großem persönlichem Einsatz, wenn auch in einem ganz anderen Kontext, kehrt kurz zuvor auch "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" zurück. Die Moderatorin ist erneut weltweit unterwegs, um vermisste Menschen aufzuspüren und Familien zusammenzuführen. Seit Jahren begleitet sie Betroffene einfühlsam bei der Suche - und schafft Momente, in denen aus Ungewissheit wieder Hoffnung wird. Ab Sonntag, 12. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Motoren, Missionen und maximale Action: "Morlock Motors" dreht wieder auf Letzter Motoren-Check im Westerwald bei "Morlock Motors", bevor es in die vierte Staffel geht. Hier schraubt der Boss Michael Manousakis noch selbst. Bild: Seven.One/Julia Feldhagen

"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" geht bei Kabel Eins in die nächste Runde voller PS, Chaos und ziemlich kreativer Problemlösungen. Im Zentrum steht einmal mehr Michael Manousakis, der mit seiner Crew zeigt, dass zwischen Schrottplatz und Weltreise eigentlich nur ein guter Einfall liegt, oder ein völlig verrückter. Auch in Staffel 4 wird geschraubt, gehandelt und improvisiert: Mal muss ein "einsatzfähiges" Feuerwehrauto her, mal werden in den USA Flugzeuge geshoppt oder nebenbei Autorennen gefahren. Was genau passiert, ist oft unklar - dass es eskaliert, dagegen ziemlich sicher. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 16. April, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie auf Joyn.

Schon gesehen? "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit Michael Manousakis Jetzt alle Folgen kostenlos schauen!

Der Sonntagabend läuft im April etwas entspannter, aber nicht weniger unterhaltsam, an. Die neue Staffel von "Yes we camp!" zeigt wieder das ganz eigene Universum deutscher Campingplätze. Dauercamper-Routine, erste FKK-Erfahrungen und kleine Parzellen-Konflikte: Hier prallen Welten aufeinander, irgendwo zwischen Idylle, Improvisation und gepflegtem Wahnsinn. Die beliebte Doku-Soap ist ab Sonntag, 12. April, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins oder im Livestream auf Joyn zu sehen.