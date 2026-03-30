Schock-Exit
Wer ist raus in Folge 7 von "Promis unter Palmen"? Dieser Kandidat muss vor dem Halbfinale gehen
Veröffentlicht:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Große Enttäuschung bei der Exit-Zeremonie
Videoclip • 07:46 Min • Ab 12
Das Halbfinale wird zum Schlachtfeld! Erst fliegt ein Star nach einer extrem undankbaren Abstimmung aus der Villa, dann sorgt ein zweites, überraschendes Spiel für einen unglaublichen Gleichstand.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Gerade erst haben die Promis bei den hochemotionalen Lebensbeichten ihre verletzlichsten Seiten gezeigt, da schlägt die brutale Realität des Halbfinales mit voller Wucht zu. Ein Rauswurf allein reicht in Folge 7 offenbar nicht - gleich zwei Träume vom Sieg sollen platzen.
Der erste Schock: Ein "undankbarer" Rauswurf nach dem Teamspiel
Beim letzten Teamspiel "Das Runde muss ins Eckige" zieht das Team von Kapitänin Gina-Lisa Lohfink (mit Kevin Wolter und Franziska Temme) den Kürzeren. Damit ist klar: Gina-Lisa ist sicher, doch für die anderen beiden geht das große Zittern los. Die Entscheidung liegt beim Sieger-Team (Edith Stehfest, Maurice Dziwak, Dilara Kruse).
Die Abstimmung wird zu einer bitteren Pille: Edith, Maurice und Dilara wählen alle geschlossen Kevin aus der Show. Besonders für Gina-Lisa ein absoluter Schock, da Kevin erst kurz zuvor Dilara nach ihrem Ohnmachtsanfall heldenhaft geholfen hatte. Doch im Kampf ums Finale zählt Dankbarkeit offenbar wenig. Für Kevin ist der Traum vom Sieg vorbei.
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Ein zweiter Exit: Der langsamste Spieler fliegt
Doch die Erleichterung der verbliebenen Promis währt nur kurz. Ein weiterer Brief sorgt für den nächsten Schock: In einem zweiten Spiel, "Bunte Rechnung", muss jeder für sich allein kämpfen. Die Regel: Wer die Rechen- und Zählaufgabe am langsamsten löst, fliegt ebenfalls raus!
Franzi, Gina-Lisa und Dilara sichern sich nacheinander die ersten drei Plätze. Damit ist klar: Der Kampf um den letzten Platz im Finale wird sich zwischen Edith und Maurice entscheiden.
Unglaublicher Würfel-Krimi: Wer zittert sich ins Finale?
Beide schaffen es nicht, die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit zu lösen - Gleichstand! Ein Würfelspiel muss die Entscheidung bringen. Edith legt eine 10 vor. Maurice zieht nach und würfelt ebenfalls eine 10. Erneuter Gleichstand! Die Nerven liegen bei allen blank, als eine zweite, entscheidende Würfel-Runde eingeleitet wird. Doch bevor das Ergebnis feststeht, ist die Folge vorbei!
Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026?
Wer gewinnt den Nerven-Krimi und zieht ins große Finale von "Promis unter Palmen" ein? Die unfassbar spannende Auflösung siehst du am Montag, 6. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und danach kostenlos auf Joyn.
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