Schock-Exit Wer ist raus in Folge 7 von "Promis unter Palmen"? Dieser Kandidat muss vor dem Halbfinale gehen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Große Enttäuschung bei der Exit-Zeremonie Videoclip • 07:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Halbfinale wird zum Schlachtfeld! Erst fliegt ein Star nach einer extrem undankbaren Abstimmung aus der Villa, dann sorgt ein zweites, überraschendes Spiel für einen unglaublichen Gleichstand.

Gerade erst haben die Promis bei den hochemotionalen Lebensbeichten ihre verletzlichsten Seiten gezeigt, da schlägt die brutale Realität des Halbfinales mit voller Wucht zu. Ein Rauswurf allein reicht in Folge 7 offenbar nicht - gleich zwei Träume vom Sieg sollen platzen.

Hier Folge 7 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.03.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein zweiter Exit: Der langsamste Spieler fliegt Doch die Erleichterung der verbliebenen Promis währt nur kurz. Ein weiterer Brief sorgt für den nächsten Schock: In einem zweiten Spiel, "Bunte Rechnung", muss jeder für sich allein kämpfen. Die Regel: Wer die Rechen- und Zählaufgabe am langsamsten löst, fliegt ebenfalls raus! Franzi, Gina-Lisa und Dilara sichern sich nacheinander die ersten drei Plätze. Damit ist klar: Der Kampf um den letzten Platz im Finale wird sich zwischen Edith und Maurice entscheiden.

Unglaublicher Würfel-Krimi: Wer zittert sich ins Finale? Beide schaffen es nicht, die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit zu lösen - Gleichstand! Ein Würfelspiel muss die Entscheidung bringen. Edith legt eine 10 vor. Maurice zieht nach und würfelt ebenfalls eine 10. Erneuter Gleichstand! Die Nerven liegen bei allen blank, als eine zweite, entscheidende Würfel-Runde eingeleitet wird. Doch bevor das Ergebnis feststeht, ist die Folge vorbei!

Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026? Wer gewinnt den Nerven-Krimi und zieht ins große Finale von "Promis unter Palmen" ein? Die unfassbar spannende Auflösung siehst du am Montag, 6. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und danach kostenlos auf Joyn. Du willst nicht so lange warten? Dann schau dir das Finale schon jetzt als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ an.