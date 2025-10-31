Das zweite Kind des Reality-TV-Stars Baby-News: "Promi Big Brother"-Star Matze Höhn und seine Frau Lejla sind Eltern Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:37 Uhr von teleschau Matze Höhn und seine Frau Lejla haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Bild: Joyn/Sat.1, instagram@leli.hhn

Matze Höhn und seine Frau Lejla im Familienglück: Ihr Sohn Zayn-Malik ist da! Auf Instagram teilt das junge Paar das freudige Ereignis. Es ist das erste gemeinsame Kind der beiden TikTok-Influencer.

"Es gibt Momente im Leben, die alles verändern - ohne dass man es in Worte fassen kann", schreibt Matze Höhn auf seinem Instagram-Account. Dazu hat der "Promi Big Brother"-Star ein Video gepostet, das ihn, seine Frau Lejla und ihr gemeinsames Söhnchen im Krankenhaus zeigt. Überglücklich kuscheln die Eltern abwechselnd mit Zayn-Malik, der am 28. Oktober geboren wurde. "Du hast unser Leben auf den Kopf gestellt und gleichzeitig alles an seinen Platz gebracht", fügt Matze Höhn hinzu. "Wir lieben dich mehr als Worte je sagen könnten." Seine 577.000 Follower:innen lässt er hautnah an Windelwechsel und Familienbesuch teilhaben.

"Promi Big Brother"-Star Matze Höhn ist zum zweiten Mal Vater Der gebürtige Brandenburger (29), der mit der Serie "Berlin - Tag & Nacht" bekannt wurde, hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Schauspiel-Kollegin Jenefer Riili: Sohn Milan kam 2018 zur Welt. Das Paar trennte sich 2020 und nahm 2023 an der Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" teil. Mit Lejla ist Matze Höhn seit dem 25. Juli 2024 verheiratet. Die beiden posten auf TikTok regelmäßig Comedy-Clips für ihre 1,5 Millionen Follower:innen.

Glückwünsche von Container-Kolleg:innen aus "Promi Big Brother" Klar, dass schnell haufenweise Gratulationen eintrudelten. Matzes Post hatte nach knapp 24 Stunden rund 150.000 Likes. Auch aus Promi-Kreisen kamen gute Wünsche. Sarah Wagner, die ebenfalls in der zwölften Staffel im "Promi Big Brother"-Haus war, schrieb mit ihrem Profil "laberrhabarber official": "Glückwunsch, ihr Mäuse & eine ganz tolle Zeit mit dem Kleinen". Dilara Kruse, Gattin von Ex-Fußballstar Max Kruse, schrieb: "Herzlichen Glückwunsch." Digitale Post gab's auch von Schauspieler Lutz Schweigel, Matzes "Berlin - Tag & Nacht"-Kumpel: "Alles Gute der kleinen Familie und dem Neuankömmling, möge er ein tolles Leben haben!!!" Wie es Matze Höhn 2024 bei "Promi Big Brother" erging, kannst du auf Joyn sehen: Dort sind alle Staffeln, auch die neueste von 2025, rund um die Uhr im kostenlosen Stream verfügbar.