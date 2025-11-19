Er spricht über sein herausforderndstes Jahr Ehe von "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp auf der Kippe: Pause hat ihn "zerrissen" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom, Franziska Hursach Für Jochen Schropp ist die aktuelle Beziehungspause eine große emotionale Belastung. Bild: picture alliance / SvenSimon

Jochen Schropp erlebt derzeit eine der turbulentesten Zeiten seines Lebens. In einem Interview spricht er so offen wie nie über seine Ehekrise. Die monatelange Beziehungspause zu Ehemann Norman Kühle bringt den "Promi Big Brother"-Moderator emotional an seine Grenzen.

+++ Update, 17. November +++

So sehr nimmt ihn die Beziehungspause mit Jochen Schropp steckt mitten in einer der schwierigsten Phasen seines Lebens. Im Gespräch mit RTL verriet der Moderator und Schauspieler ganz offen, wie sehr ihn die aktuelle Beziehungspause mit seinem Ehemann Norman Kühle belastet. Besonders die langen Funkpausen zwischen den beiden setzen ihm zu.

Wir hatten jetzt Phasen, da hatten wir gar keinen Kontakt gehabt. Das hat mich zerrissen. Jochen Schropp

Jochen Schropp über die belastende Beziehungspause Der 46-Jährige schildert, wie ihn die Situation in ständige Unsicherheit stürzt. Immer wieder frage er sich, was sein Mann in den USA mache und wie er selbst mit dem Alleinsein umgehen solle: "Was ist jetzt gerade, sieht er andere Männer in Amerika? Gehe ich in Deutschland wieder auf Dates?" Momentan lebten sie, so Schropp, eher nebeneinander her: "Es ist schon so, dass wir im Moment beide unsere eigenen Leben leben." Trotzdem sehe er sich nicht als Single.

Ich würde sagen, ich bin noch verheiratet. Jochen Schropp

Seinen Ehering habe er jedoch abgelegt, um besser mit der emotionalen Situation klarzukommen. Konkrete Regeln für die Trennung auf Zeit gebe es nicht.

Streame hier das große Finale von "Promi Big Brother" Ganze Folge Promi Big Brother Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale? Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2025 • 131 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Trennung auf Zeit: Ehe von Jochen und Norman auf der Kippe Jochen Schropp und Norman Kuehle hatten 2022 geheiratet. Während Kuehle aktuell in den USA lebt, versucht Schropp in Deutschland, seinen Alltag neu zu ordnen. Der 46-Jährige beschreibt die vergangenen Monate als extrem belastend: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich je so ein herausforderndes Jahr hatte wie dieses Jahr. Also es ist schon echt hart, muss ich sagen. Man ist halt plötzlich alleine." Aufgeben will Schropp dennoch nicht. Seine Gefühle für Norman seien weiterhin stark. Und er hat einen klaren Wunsch für die Zukunft: "Ich freue mich auch, wenn ich den Ring irgendwann wieder auspacken kann."

+++ Update, 15. September +++

"Zu wenig Zeit füreinander": Trennung auf Zeit bereits seit April Nach drei Jahren Ehe verkündete Jochen Schropp in seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige", den er gemeinsam mit Autorin und Reality-Expertin Anja Rützel aufnimmt, die traurige Neuigkeit: Sein Mann Norman Kühle und er gehen vorerst getrennte Wege. Bei einer Veranstaltung verriet der Moderator, dass sie zuletzt "zu wenig Zeit" füreinander gehabt hätten. Er fügt hinzu: "Kommunikation ist alles! Man muss sich einfach wirklich Zeit nehmen und miteinander sprechen." Sollte es zu einem Ehe-Comeback kommen, nimmt er sich vor, sich regelmäßig über mögliche Probleme auszutauschen. Erst jüngst haben sich Jochen und Norman auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes getroffen. "Das war total schön", so Schropp. Bereits in der Podcastfolge, in der Jochen Schropp erstmals über die Trennung sprach, hat er verdeutlicht, dass er mit Partner Norman noch regelmäßig in Kontakt steht und dass beide noch Liebe füreinander empfinden würden. Wir drücken ihnen die Daumen, dass beide bald sagen können: "Ehepause? Fehlanzeige!". Bald schon steht Jochen Schropp wieder mit Kollegin Marlene Lufen vor der Kamera, wenn beide durch die Show von "Promi Big Brother" führen. Wer so lange nicht warten möchte, kann bereits jetzt in alte Folgen reinschauen.

+++ Ursprünglicher Artikel +++

Jochen Schropp gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Demnächst moderiert er zum wiederholten Mal gemeinsam mit Marlene Lufen die SAT.1- und Joyn-Kultshow "Promi Big Brother" (Start 6. Oktober 2025). Auf der Leinwand läuft also alles super. Privat sieht es dagegen mit seinem Ehemann Norman etwas anders aus. Das gab er jetzt in seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" offen zu.

Offene Worte im eigenen Podcast "Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt erzähle oder nicht, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen", verriet er im Gespräch mit Podcast-Kollegin Anja Rützel. Die Nachfrage einer Freundin aus Kalifornien hätte ihn jedoch überzeugt, dass es endlich auch öffentlich herausmuss. Sie hatte sich Sorgen um ihn gemacht.

Zwischen Nähe und Distanz Fakt sei, so der beliebte Moderator, dass es derzeit "nicht einfach" sei. Tatsächlich hatte sich schon länger abgezeichnet, dass die beiden nicht mehr so oft zusammen zu sehen waren. "Das liegt einerseits daran, dass Norman gerade in Amerika für seinen Job arbeitet", erzählte Schropp. Und weiter erläutert er:

Wir sind halt im Moment auch nicht mehr so zusammen, wie wir vielleicht zusammen sein sollten. Jochen Schropp

Du hast vergangene Staffeln von "Promi Big Brother" verpasst? Hier kannst du sie kostenlos nachholen!

Liebe ja - Beziehung derzeit nein Das Wort Trennung fiel in dem Gespräch nicht. Sein emotionaler Zustand ließe sich weder einer Partnerschaft noch dem Single-Dasein zuordnen. Auch die Liebe sei noch da. Und: "Ich vermisse ihn einfach." Aber sie seien eben im Moment nicht so zusammen, wie sie vielleicht sollten, sprich: