Schockierende Lebensbeichte
"Dankbar, dass ich nicht gestorben bin!" Aus diesem Grund hat "Promis unter Palmen"-Star Edith Stehfest mit Crystal Meth begonnen
Veröffentlicht:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Höhen und Tiefen im Leben unserer Promis
Videoclip • 15:46 Min • Ab 12
In einer schonungslosen Lebensbeichte enthüllt Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen", wie sie zur Crystal-Meth-Süchtigen wurde und ausgerechnet durch Eric den Weg zurück ins Leben fand.
Die siebte Folge von "Promis unter Palmen" liefert einen Gänsehaut-Moment nach dem anderen. Bei einer besonderen Aufgabe sollen die Stars auf ihr Leben zurückblicken. Nachdem bereits Dilara Kruse mit ihrer "Postbote-Lüge" und Maurice Dziwak mit seiner traurigen Vergangenheit für Tränen sorgten, legt Edith Stehfest die wohl schockierendste Beichte des Abends ab.
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Aus Liebeskummer zu einem Mädchen in die Drogensucht
Mit zitternder Stimme beginnt Edith ihre Geschichte in der Schulzeit, als sie sich in "das Mädchen mit den gelben Schuhen" verliebte. "Ich hab plötzlich gemerkt, dass ich mich anfange in ein Mädchen zu verlieben. Und das war für mich total krass", gesteht sie. Als diese erste große Liebe dramatisch zerbrach, suchte sie einen Weg, den Schmerz zu betäuben und ihrer Ex-Freundin trotzdem nah zu sein.
Sie wusste, dass das ältere Mädchen früher Drogen genommen hatte. Aus einer Mischung aus Liebeskummer und Abenteuerlust traf sie eine fatale Entscheidung: "Ich möchte die Erfahrung mit den Drogen machen, weil ich möchte ihr nah sein." Sie rutschte ab, wurde zur Konsumentin von Crystal Meth. Die Zeit, die folgte, war ein einziger Rausch: "In dieser Zeit ist auch sehr viel passiert, viel davon weiß ich vielleicht auch gar nicht mehr. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht gestorben bin."
Die schicksalhafte Begegnung: Wie sie Eric im Drogen-Sumpf kennenlernte
Jahre später, immer noch tief in der Sucht, sollte eine Begegnung alles verändern. Freunde nahmen sie mit zu einem gewissen Eric, der "irgendwas mit Filme" mache. Was sie nicht wusste: "Ja, wir kennen Eric aus dem Entzug." Als er die Tür öffnete, dachte sie nur: "Fuck, ist der hübsch."
Es war der "Worst Case", wie sie sagt: Sie noch konsumierend, er schon clean und dabei, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Doch das Interesse war geweckt. "Dafür musste ich natürlich erstmal clean werden." Eric wurde zu ihrem Retter. Er brachte sie ins Haus ihrer Großeltern, in ihr altes Kinderzimmer.
Und dann bin ich nach zwei Wochen kaltem Entzug wieder aufgewacht und hab gemerkt, es ist gar nicht so schlimm, nüchtern zu sein.
Vom kalten Entzug zum doppelten Mutterglück
Danach ging alles blitzschnell. Eric holte sie nach Berlin, sie wurden ein Paar, und ihr Kinderwunsch erfüllte sich sofort. Die Geburten ihrer Kinder Aaron und Aria beschreibt sie als die schönsten Momente ihres Lebens. Ihre emotionale Beichte schließt sie mit einer Erkenntnis, die alles zusammenfasst: "Die einzige Aufgabe, die ich habe, ist, rechts und links dafür zu sorgen, dass kein anderer Mensch rankommt an sie."
Die anderen Promis sind von dieser Offenheit tief berührt. Dilara sagt unter Tränen: "Ich sehe Edith schon mit anderen Augen, weil sie hatte kein leichtes Leben."
Ediths schockierende Geschichte ist einer der emotionalsten Momente der ganzen Staffel.
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