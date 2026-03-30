Traurige Beichte Sexuelle und körperliche Gewalt: Gina-Lisa Lohfink gibt bei "Promis unter Palmen" schockierende Einblicke in ihre Vergangenheit Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Höhen und Tiefen im Leben unserer Promis Videoclip • 15:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Weißer Ring e.V.: 116 006 (Opferhilfe) Dieser Artikel enthält Themen rund um häusliche und sexuelle Gewalt, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung bieten diese kostenlosen Hotlines:

Es ist der wohl emotionalste Moment der gesamten Staffel. Bei "Promis unter Palmen" bricht Gina-Lisa Lohfink ihr Schweigen und spricht über die dunkelsten Kapitel ihres Lebens.

Hier Folge 7 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.03.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Sie sind in meinen Armen gestorben": Der Verlust ihrer großen Liebe Mit zitternder Stimme beginnt Gina-Lisa ihre Geschichte nicht in den Lichtern der TV-Welt, sondern bei den Menschen, die ihr alles bedeutet haben: ihren Großeltern.

Ich bin bei meiner Oma und Opa aufgewachsen. Ich hab sie bis zum Tod begleitet. Gina-Lisa Lohfink

Der Schmerz ist der ausgebildeten Arzthelferin ins Gesicht geschrieben, als sie vom Ende erzählt: "Die sind in meinen Armen gestorben, meine Oma vorher, ein Jahr später mein Opa, weil wo meine Oma gestorben ist, hat er nicht mehr leben wollen." Ihr erstes Tattoo "Annelie" ließ sie sich noch stechen, als ihre Oma im Sterben lag - ein ewiges Zeugnis für den wichtigsten Menschen in ihrem Leben.

Die schockierende Enthüllung: Gewalt und Missbrauch Doch dann enthüllt sie den Teil ihrer Geschichte, der für fassungsloses Schweigen in der Villa sorgt. Mit einer erschütternden Offenheit spricht sie über die dunkelsten Kapitel ihres Lebens: "Ich bin schonmal über zehn Jahre geschlagen worden am Stück jeden Tag. Ich habe viel Gewalt erleben müssen. Ich wurde zweimal vergewaltigt, wurde viel fertig gemacht, natürlich beleidigt, runtergezogen, ausgelacht." Worte, die die laute, schillernde Fassade der Reality-Ikone komplett einreißen und die verletzliche Frau dahinter zeigen.

"Ich bin stark": Ihr ungebrochener Wille und die Reue der anderen Trotz allem zeigt Gina-Lisa einen ungebrochenen Kampfgeist. Sie steht zu ihren Fehlern, weiß, dass sie manchmal "viel zu gutmütig" ist, aber beendet ihre Rede mit einem überraschenden, kämpferischen Wunsch: "Mein größter Wunsch: Siegerin von 'Promis unter Palmen' 2026." Die anderen Promis sind von ihrer Stärke und Offenheit tief berührt. Dilara bricht in Tränen aus und gesteht voller Reue: "Egal was ihr passiert ist, versucht sie trotz allem anderen zu helfen. Man, wir haben ihr voll viel Unrecht getan." Gina-Lisa selbst stellt später im Gespräch mit Maurice klar:

Ich bin stark und das denkt man nicht, weil die Menschen mich immer unterschätzen. Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisas schockierende Geschichte ist eine der emotionalsten Momente der ganzen Staffel. Wenn du die ganze Beichte mit eigenen Augen sehen willst, kannst du das jetzt tun - kostenlos auf Joyn.