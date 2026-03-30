Achtung, Spoiler! Diese Kandidatin gewinnt "Promis unter Palmen" 2026 Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Drei Frauen, ein Ziel: Franziska Temme (l.), Gina-Lisa Lohfink (M.) und Dilara Kruse (r.) kämpfen bei "Promis unter Palmen" um den Sieg und den Rekord-Jackpot. Bild: Joyn

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Achtung, Spoiler-Alarm!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 8 von "Promis unter Palmen", die erst am 6. April um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt und danach kostenlos zum Streamen verfügbar sein wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab als exklusive Preview auf Joyn.

Die Siegerin von "Promis unter Palmen" 2026 steht fest! Doch der Weg zum Gewinn war dramatischer und unvorhersehbarer als je zuvor. Wer hat den höchsten Jackpot der Geschichte mit nach Hause genommen?

Das große Finale von "Promis unter Palmen" ist an Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem die letzte Folge mit einem irren Würfel-Krimi zwischen Edith und Maurice endete, geht der Kampf um die Finaltickets in die alles entscheidende Runde. Doch die Promis haben nicht mit den fiesen Twists der Produktion gerechnet.

Poker um den Finalplatz: Wer opfert seine Gage für den Sieg? Für die letzten vier Promis in der Villa gibt es keine Gnade. Kurz vor dem finalen Spiel stellt sie ein Brief vor eine brutale Wahl: Wie viel ihrer Gage sind sie bereit zu opfern, um ins Finale einzuziehen? In einem verdeckten Poker-Spiel müssen die Stars um ihr Finalticket bieten. Die schockierende Regel: Die Person, die am wenigsten bietet, fliegt sofort und ohne zweite Chance aus der Show!

Das große Finale: Ein Würfel entscheidet über Sieg und Niederlage Für die drei verbliebenen Finalistinnen geht es anschließend in eine zermürbende Final-Challenge mit vier Stationen, die alles abverlangt. Doch nach einem kräftezehrenden Kampf passiert das Unglaubliche: Niemand kann das Spiel vollständig beenden, es kommt erneut zum Gleichstand! Die Siegerin von "Promis unter Palmen" wird nicht durch Kraft oder Geschicklichkeit bestimmt, sondern durch pures Glück in einem letzten, nervenaufreibenden Würfel-Krimi.

Siegerin von "Promis unter Palmen" 2026 ist... Nach all dem Drama, den unerwarteten Wendungen und dem finalen Würfel-Zittern steht eine Person triumphierend an der Spitze und sichert sich die goldene Kokosnuss und den Rekord-Jackpot von 83.112,10 Euro: Franziska Temme ist die Gewinnerin von "Promis unter Palmen" 2026!

Den ganzen Final-Krimi jetzt bei Joyn PLUS+ sehen Du willst wissen, wer beim Gage-Poker rausgeflogen ist, wie das Finalspiel im Detail aussah und wie der unglaublich spannende Würfel-Krimi ausging? Kein Problem! Du musst nicht bis nächste Woche warten. Die komplette achte und letzte Folge kannst du dir schon jetzt als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ ansehen. Für alle anderen läuft das große Finale von "Promis unter Palmen" am Montag, 6. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist ab dann auch kostenlos auf Joyn verfügbar.