Der "Löwe" bricht zusammen Tränen-Beichte bei "Promis unter Palmen": Darum war Maurice Dziwak in psychologischer Behandlung Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Höhen und Tiefen im Leben unserer Promis Videoclip • 15:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Man kennt ihn als den lauten "Löwenmenschen", doch in Folge 7 von "Promis unter Palmen" bricht Maurice Dziwak komplett zusammen. Unter Tränen spricht er über den tragischen Tod seiner Oma, die Depressionen seines Vaters und warum er als Jugendlicher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen musste.

Die siebte Folge von "Promis unter Palmen" ist an Emotionen kaum zu überbieten. Bei einer besonderen Aufgabe sollen die Stars auf ihr bisheriges Leben zurückblicken und ihre prägendsten Momente teilen. Während Dilara Kruse von ihrer skurrilen Liebesgeschichte mit Max erzählt, nutzt Maurice Dziwak den Moment für eine schonungslose und zutiefst traurige Beichte, die ihn in Tränen ausbrechen lässt.

Der Tod der Oma: Ein Schock, der alles veränderte "Mit das schlimmste Ereignis in meinem Leben halt, das war meine Oma", beginnt Maurice seine Erzählung mit zitternder Stimme. "Die war wie meine Mama. Die war immer da." Er schildert den traumatischen Tag, an dem er als 12-Jähriger nach der Schule vor ihrer verschlossenen Tür stand. Als sein Vater sie fand, hörte er ihn nur im Hintergrund schreien: "Oma liegt hier, Oma liegt hier." Der plötzliche Tod stürzte die Familie in eine tiefe Krise. Besonders sein Vater litt unter dem Verlust: "Mein Papa ist dann in die Depression verfallen, weil er sich nicht verabschieden konnte." Die traumatischen Erlebnisse hinterließen auch bei dem jungen Maurice tiefe Spuren. In einem Moment seltener Verletzlichkeit gesteht er, was er bisher für sich behalten hatte:

Ich war auch in psychologischer Behandlung deswegen. Maurice Dziwak

Eine mutige Beichte, die zeigt, wie sehr der Schicksalsschlag sein Leben und das seiner Familie aus den Fugen gerissen hat.

Vom Tiefpunkt zum Familienglück: "Das größte Glück dieser Welt" Doch nach dem tiefen Fall kämpfte er sich zurück. Sein großer Traum vom Fernsehen wurde wahr, eine "Erfolgswelle" brachte ihn bis zu "Promis unter Palmen". Den größten Halt fand er aber in seiner eigenen kleinen Familie. Über seine Frau sagt er: "Hab mir immer so ne Frau gewünscht, die ich jetzt an meiner Seite hab." Mit tränenerstickter Stimme spricht er über seine Kinder und schließt seine emotionale Geschichte mit einem Satz, der alles auf den Punkt bringt: "Familie ist einfach das größte Glück dieser Welt. Dafür bin ich dankbar."

Maurices traurige Geschichte war nur eine von vielen hochemotionalen Beichten in der Villa. Wenn du sehen willst, wie die anderen Promis auf seine Tränen reagiert haben, kannst du dir die ganze Folge jetzt ansehen.

Hier Folge 7 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.03.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen