Voting in der Joyn-App Reality-Fans fällen hartes Urteil: Die Beziehung von Eric Stehfest und Franziska Temme hat keine Zukunft Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Liebe oder Zerreißprobe? Die Joyn-Community hat ein klares Urteil zur Beziehung von Eric Stehfest und Franziska Temme gefällt. Bild: Joyn/Joshua Schneider

Sie turteln auf dem roten Teppich, doch die Joyn-User sind skeptisch. Der Grund: Die dramatische Vorgeschichte mit Ex-Frau Edith Stehfest. Eine deutliche Mehrheit glaubt, dass diese Altlasten die junge Liebe zerstören werden. Wir haben die genauen Ergebnisse des Votings.

Frisch verliebt im Spannungsfeld der Ex-Beziehung Kaum eine Reality-Romanze sorgt aktuell für so viel Gesprächsstoff wie die von Eric Stehfest und Franziska Temme. Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Promis unter Palmen" hat es gefunkt. Doch während sie auf Events verliebt wirken, sind die Fans alarmiert. Denn die Kameras liefen, während Eric unter Palmen nicht nur Franzi kennenlernte, sondern auch auf seine Noch-Ehefrau Edith Stehfest traf. Ein explosives Dreieck, das die Zuschauer:innen zweifeln lässt. Wir haben in der Joyn-App abstimmen lassen und das Ergebnis ist ein klares Misstrauensvotum.

Das knallharte Urteil der Fans Die Frage war einfach: Hat die Beziehung zwischen Franzi und Eric wirklich Zukunft? Die Antwort der Community fiel eindeutig aus. 46 Prozent sagen: Nein! Sie sind überzeugt: "Zu viel Drama und Altlasten, das überlebt keine neue Beziehung."

29 Prozent glauben an die Liebe: Eine solide Fanbase meint: "Sie ist genau das, was er jetzt braucht, gemeinsam schaffen sie das."

25 Prozent sehen das Problem bei Eric: Diese Gruppe ist der Meinung: "Er ist emotional noch viel zu belastet und mit Franzi startet er zu früh was Neues." Zusammengerechnet sehen also ganze 71 Prozent der Zuschauer:innen kritische Hürden für das junge Glück.

Deine Meinung zählt! Was ist gerade das heißeste Thema in der Reality-Welt? Diskutiere mit, gib deine Stimme ab und verpasse keine Debatte mehr - direkt in der Joyn-App!

Zu viel Ballast für einen Neustart? Die Gründe für das harte Urteil liegen auf der Hand und sind in den aktuellen Folgen von "Promis unter Palmen" für jeden sichtbar. Eric selbst gab zu, dass die Trennung von Edith noch extrem frisch war und er die aufkeimenden Gefühle für Franzi anfangs "unterdrückt" hat. Er wollte sich eigentlich auf seinen "Heilungsprozess" konzentrieren. Dass ausgerechnet in dieser Phase seine Ex-Frau und eine neue Liebe aufeinandertreffen, ist eine Zerreißprobe. Franziska selbst beschrieb die Stimmung am Set treffend, als wäre sie bei "Ex on the Beach" gelandet. Die ganze, spannende Vorgeschichte kannst du in unserem Artikel "Promis unter Palmen": In diesem Moment hat sich Franziska Temme in Eric Stehfest verliebt nachlesen. Wird ihre Liebe dem Reality-Druck standhalten oder behalten die Fans mit ihrer düsteren Prognose recht? Um das ganze Drama, die Blicke und die unausgesprochenen Worte zwischen Eric, Franzi und Edith zu verstehen, musst du "Promis unter Palmen" auf Joyn sehen!