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Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen

Japanische Kleinigkeit: Gesunde Snacks für deine nächste Anime-Night

Veröffentlicht:

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Schnelle japanische Gerichte

Videoclip • 11:26 Min • Ab 12

Du willst mal was anderes als Sushi probieren? Hier findest du drei Alternativen aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen, die du ganz einfach bei dir zu Hause nachmachen kannst.

Thunfisch-Reis-Bowl-Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Zutaten (für 1 Portion)

  • 1 Schüssel gekochter Reis

  • 1 Dose Thunfisch (70 g)

  • 1–2 EL Kewpie-Mayonnaise

  • 1 TL Sojasauce

  • 1 TL Sesamöl

  • Gerösteter Nori mit sesam Geschmack

  • Optional: Sesam

Zubereitung

  1. Den Thunfisch gut abtropfen lassen.

  2. Mit der Mayonnaise vermischen.

  3. Auf den warmen Reis geben.

  4. Sojasauce und Sesamöl darüberträufeln.

  5. Mit geröstetem Nori und nach Wunsch mit Sesam bestreuen.

Yasai Sticks mit Miso-Dip-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Gemüse

  • Möhre

  • Rettich

  • Gurke

  • Kohl

Dip

  • 2 EL helle Misopaste

  • 1 EL japanische Mayonnaise

  • ½ TL Mirin

  • 1 TL Zucker

Zubereitung

  1. Das Gemüse in Sticks schneiden.

  2. Alle Zutaten für den Dip verrühren.

  3. Gemüse mit dem Dip servieren.

Japanischer Mais-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Zutaten (für 2 Personen)

  • 1 Maiskolben, gegart

  • 15 g gesalzene Butter

  • 2 TL Kochsake (alternativ Weißwein oder einfach weglassen)

  • 2 TL Sojasauce

  • Grob gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

  1. Eine Pfanne bei mittlerer bis niedriger Hitze erwärmen.

  2. Die Butter schmelzen lassen.

  3. Sake und Sojasauce hinzufügen.

  4. Den Mais darin schwenken, bis er rundum glasiert ist.

  5. Mit grob gemahlenem schwarzem Pfeffer servieren.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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