Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen
Japanische Kleinigkeit: Gesunde Snacks für deine nächste Anime-Night
Veröffentlicht:
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Schnelle japanische Gerichte
Videoclip • 11:26 Min • Ab 12
Du willst mal was anderes als Sushi probieren? Hier findest du drei Alternativen aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen, die du ganz einfach bei dir zu Hause nachmachen kannst.
Thunfisch-Reis-Bowl-Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Zutaten (für 1 Portion)
1 Schüssel gekochter Reis
1 Dose Thunfisch (70 g)
1–2 EL Kewpie-Mayonnaise
1 TL Sojasauce
1 TL Sesamöl
Gerösteter Nori mit sesam Geschmack
Optional: Sesam
Zubereitung
Den Thunfisch gut abtropfen lassen.
Mit der Mayonnaise vermischen.
Auf den warmen Reis geben.
Sojasauce und Sesamöl darüberträufeln.
Mit geröstetem Nori und nach Wunsch mit Sesam bestreuen.
Yasai Sticks mit Miso-Dip-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Gemüse
Möhre
Rettich
Gurke
Kohl
Dip
2 EL helle Misopaste
1 EL japanische Mayonnaise
½ TL Mirin
1 TL Zucker
Zubereitung
Das Gemüse in Sticks schneiden.
Alle Zutaten für den Dip verrühren.
Gemüse mit dem Dip servieren.
Japanischer Mais-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Zutaten (für 2 Personen)
1 Maiskolben, gegart
15 g gesalzene Butter
2 TL Kochsake (alternativ Weißwein oder einfach weglassen)
2 TL Sojasauce
Grob gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack
Zubereitung
Eine Pfanne bei mittlerer bis niedriger Hitze erwärmen.
Die Butter schmelzen lassen.
Sake und Sojasauce hinzufügen.
Den Mais darin schwenken, bis er rundum glasiert ist.
Mit grob gemahlenem schwarzem Pfeffer servieren.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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