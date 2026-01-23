Steht sie bald an Matzes Seite?
Neue "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin? So reagiert Alina Merkau auf Konkurrenz
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Alina ist empört! Matze stellt neue Moderationspartnerin vor
Videoclip • 01:50 Min • Ab 12
Sie gelten als eingespieltes Team, das ihr Publikum gut gelaunt durch den Morgen begleitet: Alina Merkau und Matthias "Matze" Killing. In der Sendung wurden ihr nun Fotos präsentiert, die Matze mit einer neuen Co-Moderatorin an seiner Seite zeigen. Was steckt dahinter?
Wenn Matthias Killing und Alina Merkau gemeinsam auf dem Sofa des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sitzen und miteinander plaudern, wird viel gelacht. Die beiden sind privat befreundet und vor der Kamera ein echtes Dream-Team. Auch wenn die Moderator:innen in unterschiedlichen Konstellationen zu sehen sind, merkt man hier immer wieder, dass die Chemie einfach stimmt.
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr
Wird es bald eine neue Moderatorin neben Matthias Killing geben?
Was also ist dran an den Gerüchten um neue Gesichter für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"? Keine Sorge! Wer jetzt Angst hat, dass das beliebte TV-Duo bald getrennt wird, kann aufatmen. Denn Matze hat sich einen kleinen Spaß erlaubt. Während Alina ihm einen Joghurt mit Dattelsüße zum Frühstück zubereitet hat, necken sich die zwei - auf ihre typisch sympathische und eingespielte Art eben. Bis Matze plötzlich sagt: "Es ist Zeit für eine neue Moderations-Partnerin an meiner Seite." Woraufhin Alina nur belustigt fragt, wer denn kommen würde.
Natürlich handelt es sich hierbei nicht um eine echte Alternative. Matze hat mithilfe seiner Kolleg:innen hinter der Kamera und künstlicher Intelligenz eine neue Kollegin erstellen lassen und präsentiert das Ergebnis Alina Merkau. Erst zeigt er ein realistisch aussehendes Foto von ihm im Studio - an seiner Seite eine hübsche braunhaarige Frau mit blauer Bluse und beigefarbener Hose. "So, das ist meine perfekte Moderations-Partnerin", sagt Matze und ergänzt: "Und dann hat Christian, unser Aufnahmeleiter, gesagt 'Nein, Matze steht ja auf Blond' und dann wurde mir das entwickelt." Dabei zeigt er das nächste Bild. Dieses Mal ist er neben einer attraktiven KI-Blondine zu sehen.
"Und mich lässt du da hinten noch sitzen? Ich werde einfach in den Hintergrund abgeschoben und […] muss ackern und du hast Spaß mit der neuen Moderatorin", kommentiert Alina Merkau das Foto, auf dem sie selbst noch im Hintergrund bei einem Interview zu sehen ist. "Sie sieht so gut vorbereitet aus, da bin ich echt ein bisschen neidisch", sagt Merkau noch und muss dann allerdings anfangen zu lachen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Dieser Social-Media-Trend steckt hinter KI-Konkurrenz
Sie nimmt den Spaß ihres Kollegen offensichtlich mit einer großen Portion Humor. Das kann sie auch, schließlich geht von ihrer KI-Konkurrentin keine Gefahr aus. Auslöser für die Idee war ein aktueller Social-Media-Trend, der in den letzten Wochen auf Instagram und TikTok viral gegangen ist. Dabei haben Menschen sich dank ChatGPT und Co. Bilder von sich mit ihrem perfekten Partner oder ihrer perfekten Partnerin an der Seite erstellen lassen.
Die teils erstaunlich realistisch wirkenden Fotos haben an der einen oder anderen Stelle schon für irritierte Blicke und Missverständnisse gesorgt. Auf die Frage, ob Alina Merkau sich auch einen KI-Partner hat erschaffen lassen, antwortet sie nur, dass sie sich mit ChatGPT leider nicht genug auskenne. Vielleicht auch zur Freude ihres Ehemannes, der über diesen Joke mit Sicherheit auch herzlich lachen könnte.
Mehr entdecken
Kleine Macken
Alina Merkau: Dieses Körperteil mag sie an sich gar nicht
Zum Start ins neue Jahr einschalten!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Januar
Die Outfits des neuen Jahres
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Januar: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Neues Traumhaus
Neues Traumhaus auf Ibiza: Alina Merkau ist erneut umgezogen
Horoskop-Queen im Porträt
Kirsten Hanser im Porträt: Astrologie, Coaching und ganzheitliche Beratung
Lerne sie besser kennen
"SAT.1-Frühstücksfernsehen: Moderatorin Marlene Lufen im Porträt
Das erwartet uns im neuen Jahr
Kirsten Hanser: "2026 ist der Einstieg in eine neue Ära"
Thema des neuen Podcasts
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Stars schwärmen wie Teenies für Henning Baum
Winter Outfits
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Dezember: Die Outfits der Moderator:innen von heute