Sie gelten als eingespieltes Team, das ihr Publikum gut gelaunt durch den Morgen begleitet: Alina Merkau und Matthias "Matze" Killing. In der Sendung wurden ihr nun Fotos präsentiert, die Matze mit einer neuen Co-Moderatorin an seiner Seite zeigen. Was steckt dahinter?

Wenn Matthias Killing und Alina Merkau gemeinsam auf dem Sofa des " SAT.1-Frühstücksfernsehen " sitzen und miteinander plaudern, wird viel gelacht. Die beiden sind privat befreundet und vor der Kamera ein echtes Dream-Team. Auch wenn die Moderator:innen in unterschiedlichen Konstellationen zu sehen sind, merkt man hier immer wieder, dass die Chemie einfach stimmt.

Wird es bald eine neue Moderatorin neben Matthias Killing geben?

Was also ist dran an den Gerüchten um neue Gesichter für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"? Keine Sorge! Wer jetzt Angst hat, dass das beliebte TV-Duo bald getrennt wird, kann aufatmen. Denn Matze hat sich einen kleinen Spaß erlaubt. Während Alina ihm einen Joghurt mit Dattelsüße zum Frühstück zubereitet hat, necken sich die zwei - auf ihre typisch sympathische und eingespielte Art eben. Bis Matze plötzlich sagt: "Es ist Zeit für eine neue Moderations-Partnerin an meiner Seite." Woraufhin Alina nur belustigt fragt, wer denn kommen würde.

Natürlich handelt es sich hierbei nicht um eine echte Alternative. Matze hat mithilfe seiner Kolleg:innen hinter der Kamera und künstlicher Intelligenz eine neue Kollegin erstellen lassen und präsentiert das Ergebnis Alina Merkau. Erst zeigt er ein realistisch aussehendes Foto von ihm im Studio - an seiner Seite eine hübsche braunhaarige Frau mit blauer Bluse und beigefarbener Hose. "So, das ist meine perfekte Moderations-Partnerin", sagt Matze und ergänzt: "Und dann hat Christian, unser Aufnahmeleiter, gesagt 'Nein, Matze steht ja auf Blond' und dann wurde mir das entwickelt." Dabei zeigt er das nächste Bild. Dieses Mal ist er neben einer attraktiven KI-Blondine zu sehen.

"Und mich lässt du da hinten noch sitzen? Ich werde einfach in den Hintergrund abgeschoben und […] muss ackern und du hast Spaß mit der neuen Moderatorin", kommentiert Alina Merkau das Foto, auf dem sie selbst noch im Hintergrund bei einem Interview zu sehen ist. "Sie sieht so gut vorbereitet aus, da bin ich echt ein bisschen neidisch", sagt Merkau noch und muss dann allerdings anfangen zu lachen.