Der Reporter packt im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" aus Paul Ronzheimer im Talk: Das sollte sich bei der Migrations-Politik ändern Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom SAT.1-Frühstücksfernsehen Migrationswende - wie läuft’s? Videoclip • 06:39 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Reporter Paul Ronzheimer recherchierte für "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?" an Deutschlands Grenzen zum Thema Migration. Seine Erkenntnis: Die Zahlen sinken, das Gefühl im Land bleibt - doch oft treffe es die Falschen.

Für die SAT.1-Reportagereihe "Ronzheimer - Wie geht’s Deutschland?" war Journalist Paul Ronzheimer diesmal vor Ort unterwegs, um einen Blick hinter die Kulissen der Migrations-Politik zu bekommen. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gab er jetzt eine Vorschau auf die Problematik aus seiner Recherche für die TV-Ausstrahlung am 17. März.

Rückgang - aber keine Ruhe Zwischen 2024 und 2025 gingen die Zuwanderer:innen-Zahlen um rund 25 Prozent zurück, so Ronzheimer. Eine Entwarnung sei das allerdings nicht. Viele Menschen hätten weiterhin das Gefühl, das reiche nicht, und spüren weiter Probleme im Alltag. Gleichzeitig sagen andere, aufgrund des Fachkräftemangels brauche Deutschland Migration. Daraus entsteht grundlegender Konflikt: "Oftmals werden die Falschen abgeschoben."

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Abschiebe-Dilemma Der Journalist erklärt es so: Gut integrierte und dankbare Zuwanderer:innen sind besser dokumentiert, leichter erreichbar - und daher einfacher abzuschieben. "Sie machen die Tür auf, wenn die Polizei klingelt." Harte Kriminelle dagegen entziehen sich eher dem Zugriff. "Und am Ende muss man ihnen noch 20.000 Euro geben, damit sie in den Abschiebeflieger gehen."

Absurde Grenz-Geschichten vor Ort Das Geschehen an der deutsch-österreichischen Grenze überprüfte Ronzheimer in der "Wie geht’s Deutschland?"-Reportage ebenfalls vor Ort. Kontrollen finden dort statt - Zurückweisungen auch. Doch die Lage bleibt komplex. "Ich habe zum Teil absurde Szenen erlebt". Als Beispiel nennt er einen jungen Marokkaner, der immer wieder abgewiesen wurde - und trotzdem immer wieder zurückkam. Was der Reporter noch alles erlebte und welche Erkenntnisse er dabei über die deutsche Migrationspolitik vor Ort sammelte, siehst du in der Folge "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland? - Migrationswende".