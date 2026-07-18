Zitronencreme: In einem Edelstahltopf mit dickem Boden Eigelbe und Zucker mehrere Minuten verschlagen, bis die Masse dick und blass wird, dann den Zitronensaft darunterschlagen.

Die Masse über kleine Flamme unter ständigem Rühren erwärmen, bis sie eindickt, etwa 3 Minuten. Nicht kochen! Sonst gerinnt die Masse! Mit einem Schneebesen die Butter Stück für Stück hineinschlagen, gefolgt vom Salz und der Zitronenschale. Die Masse erhitzen, bis sie Puddingkonsistenz annimmt (87 °C.), etwa 4 Minuten. Von der Flamme nehmen und in eine andere Schüssel zum Abkühlen umfüllen. Die Zitronencreme mit einem Stückchen Klarsichtfolie verschließen und mindestens 1 Stunde kaltstellen. Die Masse muss kalt sein, damit die Sahne beim Unterheben für die Füllung nicht zusammenfällt.

Boden: Ofen auf 175 °C. Umluft oder Ober-Unter-Hitze vorheizen. Zermahlenen Zwieback mit Butter, Salz und Zimt vermengen. Fest an den Boden und die Seiten der Backform drücken. 10 Minuten backen, dann auf einem Gitter vollständig abkühlen lassen.

Sahne steif schlagen und unter die kalte Zitronencreme heben. Auf dem Zwieback-Boden verteilen.

Für das Baiser: eine Schüssel sowie den Schneebesen mit Essig und Salz (aus)wischen, dann die Schüssel auf ein Wasserbad mit köchelndem Wasser setzen. Eiweiße und Zucker hineingeben und über dem Wasserbad mit dem Schneebesen schaumig schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat, etwa drei Minuten.

Die Schüssel vom Wasserbad nehmen (Achtung - die Schüssel ist heiß!) und mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine 5 Minuten bei hoher Geschwindigkeit weiterschlagen, bis die Masse kühl ist und Spitzen bildet.