Den Knoblauch pressen oder gründlich zerdrücken und fünf bis zehn Minuten ruhen lassen.

Die rote Zwiebel fein schneiden und ebenfalls kurz stehen lassen.

Den rohen Brokkoli samt geschältem Strunk sehr fein hacken und während der restlichen Zubereitung stehen lassen.

Die Salatblätter waschen, gründlich trocknen und erst unmittelbar vor dem Essen zupfen.

Minitomaten halbiere

Paprika fein schneiden

Möhre raspeln

Petersilie hacken

Dressing anrühren: Leinöl, Olivenöl, Apfelessig, Zitronensaft, Dijon-Senf, Knoblauch, Pfeffer und etwas Jodsalz cremig verrühren. Bei Bedarf mit wenig Wasser verdünnen.