Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Genieße den Super-Salat von Ernährungsexperte Achim Sam
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Der Super-Salat von Ernährungsexperte Achim Sam aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist eine einfache und schnelle Art sich gesünder zu ernähren. Hier findest du das ganze Rezept.
Super-Salat-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Für 2 große Portionen
Zutaten für die Salatbasis
1 kleiner Romana-Salat - möglichst mit den dunkelgrünen äußeren Blättern
½–1 Kopf Lollo Rosso
1 kleiner Radicchio
Zutaten für die Pflanzenstoff-Booster
250–300 g vollreife, tiefrote Mini-, Kirsch- oder Datteltomaten
1 rote Paprikaschote
1 kleine Möhre
50–80 g roher Brokkoli
1 kleine rote Zwiebel
1 Handvoll glatte Petersilie
Zutaten für das Dressing
1 EL kalt gepresstes Leinöl
1 EL hochwertiges natives Olivenöl extra
2 EL naturtrüber Apfelessig
1 EL frisch gepresster Zitronensaft
1 TL Dijon-Senf
1 kleine Knoblauchzehe
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 kleine Prise Jodsalz
bei Bedarf 1–2 EL Wasser
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Zubereitung
Den Knoblauch pressen oder gründlich zerdrücken und fünf bis zehn Minuten ruhen lassen.
Die rote Zwiebel fein schneiden und ebenfalls kurz stehen lassen.
Den rohen Brokkoli samt geschältem Strunk sehr fein hacken und während der restlichen Zubereitung stehen lassen.
Die Salatblätter waschen, gründlich trocknen und erst unmittelbar vor dem Essen zupfen.
Minitomaten halbiere
Paprika fein schneiden
Möhre raspeln
Petersilie hacken
Dressing anrühren: Leinöl, Olivenöl, Apfelessig, Zitronensaft, Dijon-Senf, Knoblauch, Pfeffer und etwas Jodsalz cremig verrühren. Bei Bedarf mit wenig Wasser verdünnen.
Alles locker mischen und das Dressing erst unmittelbar vor dem Servieren unterheben.
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