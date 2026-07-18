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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Genieße den Super-Salat von Ernährungsexperte Achim Sam

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Dieser Super-Salat ist nicht nur sehr gesund, sondern schmeckt auch richtig gut.

Bild: SAT.1, KI generiert

Der Super-Salat von Ernährungsexperte Achim Sam aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist eine einfache und schnelle Art sich gesünder zu ernähren. Hier findest du das ganze Rezept.

Super-Salat-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Für 2 große Portionen

Zutaten für die Salatbasis

  • 1 kleiner Romana-Salat - möglichst mit den dunkelgrünen äußeren Blättern

  • ½–1 Kopf Lollo Rosso

  • 1 kleiner Radicchio

Zutaten für die Pflanzenstoff-Booster

  • 250–300 g vollreife, tiefrote Mini-, Kirsch- oder Datteltomaten

  • 1 rote Paprikaschote

  • 1 kleine Möhre

  • 50–80 g roher Brokkoli

  • 1 kleine rote Zwiebel

  • 1 Handvoll glatte Petersilie

Zutaten für das Dressing

  • 1 EL kalt gepresstes Leinöl

  • 1 EL hochwertiges natives Olivenöl extra

  • 2 EL naturtrüber Apfelessig

  • 1 EL frisch gepresster Zitronensaft

  • 1 TL Dijon-Senf

  • 1 kleine Knoblauchzehe

  • frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

  • 1 kleine Prise Jodsalz

  • bei Bedarf 1–2 EL Wasser

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Zubereitung

  1. Den Knoblauch pressen oder gründlich zerdrücken und fünf bis zehn Minuten ruhen lassen.

  2. Die rote Zwiebel fein schneiden und ebenfalls kurz stehen lassen.

  3. Den rohen Brokkoli samt geschältem Strunk sehr fein hacken und während der restlichen Zubereitung stehen lassen.

  4. Die Salatblätter waschen, gründlich trocknen und erst unmittelbar vor dem Essen zupfen.

  5. Minitomaten halbiere

  6. Paprika fein schneiden

  7. Möhre raspeln

  8. Petersilie hacken

  9. Dressing anrühren: Leinöl, Olivenöl, Apfelessig, Zitronensaft, Dijon-Senf, Knoblauch, Pfeffer und etwas Jodsalz cremig verrühren. Bei Bedarf mit wenig Wasser verdünnen.

  10. Alles locker mischen und das Dressing erst unmittelbar vor dem Servieren unterheben.

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Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Schnelle japanische Gerichte

Verfügbar auf JoynVideoclip • 11:26 Min • Ab 12

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