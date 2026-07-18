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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Milkshake-Rezepte von Cynthia Barcomi ganz leicht selbst gemacht

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Mit diesen zwei Milchshakes von Star-Bäckerin Cynthia Barcomi hast du einen perfekten Start in den Tag.

Bild: SAT.1, KI generiert

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert Cynthia Barcomi ihre Milchshake-Kreationen, die du ganz einfach selbst nachmachen kannst. Hier findest du die Rezepte.

Frühstück-Shake-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Für 2 Portionen

  • 250ml Milch oder Kokosmilch, kalt

  • 1 EL Mandelbutter

  • 1 EL Chiasamen

  • 1 EL Leinsamen, gemahlen

  • 1 Banane oder Avocado, geschnitten und gefroren

  • 150g Mango Stücke, gefroren

  • 150g Ananas Stücke, gefroren

Zubereitung

  1. Stell die Zutaten in der Reihenfolge in einem Blender auf, beginnend mit der Milch, gefolgt von der Mandelbutter, sowie die Chiasamen und Leinsamen. Hinzu kommen die Bananen oder Avocado, die Mango Stückchen sowie die Ananas Stückchen.

  2. Alles in Blender mixen, bis eine homogene Masse entsteht. In zwei Gläser aufteilen und Genießen!

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Schokoladen-Shake-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Für 2 Portionen

  • 150ml Milch

  • 3 EL malziges Schokoladenpulver, wie z.B. Ovamaltine

  • 1 bis 2 EL Kakao

  • Eine Prise Salz oder Vanille Salz (!)

  • 400 bis 500g Euere Lieblings Schokoladen Eiscreme

Weitere Ideen, nach Belieben:

  • 1 EL Löslicher Kaffee für ein Mocca-Shake

  • Eine Prise Zimt

  • Ein EL Vanille Extrakt

  • 3 EL Kaffee-Liquor oder Amaretto

  • 2 EL Schoko-Aufstrich

Zubereitung

  1. Vermisch die Milch mit dem malzigen Schokoladenpulver und Kakao. Die Milch in den Blender geben, gefolgt von der Schokoladen Eiscreme und weiteren ausgesuchten Zutaten, nach Belieben.

  2. Alles in Blender kurz mixen, bis eine homogene Masse entsteht. Nur kurz blenden damit die Masse dickflüssig bleibt. In zwei Gläser aufteilen, mit etwas Schlagsahen und eine Kirsche obendrauf servieren!

Bereit fürs Grillen? Dann schau dir diese Rezepte an

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Grillgemüse: Ananas-Halloumi-Spieße und mexikanische Mais-Rippchen

Verfügbar auf JoynVideoclip • 12:27 Min • Ab 12

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