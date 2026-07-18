Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Milkshake-Rezepte von Cynthia Barcomi ganz leicht selbst gemacht
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert Cynthia Barcomi ihre Milchshake-Kreationen, die du ganz einfach selbst nachmachen kannst. Hier findest du die Rezepte.
Frühstück-Shake-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Für 2 Portionen
250ml Milch oder Kokosmilch, kalt
1 EL Mandelbutter
1 EL Chiasamen
1 EL Leinsamen, gemahlen
1 Banane oder Avocado, geschnitten und gefroren
150g Mango Stücke, gefroren
150g Ananas Stücke, gefroren
Zubereitung
Stell die Zutaten in der Reihenfolge in einem Blender auf, beginnend mit der Milch, gefolgt von der Mandelbutter, sowie die Chiasamen und Leinsamen. Hinzu kommen die Bananen oder Avocado, die Mango Stückchen sowie die Ananas Stückchen.
Alles in Blender mixen, bis eine homogene Masse entsteht. In zwei Gläser aufteilen und Genießen!
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Schokoladen-Shake-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Für 2 Portionen
150ml Milch
3 EL malziges Schokoladenpulver, wie z.B. Ovamaltine
1 bis 2 EL Kakao
Eine Prise Salz oder Vanille Salz (!)
400 bis 500g Euere Lieblings Schokoladen Eiscreme
Weitere Ideen, nach Belieben:
1 EL Löslicher Kaffee für ein Mocca-Shake
Eine Prise Zimt
Ein EL Vanille Extrakt
3 EL Kaffee-Liquor oder Amaretto
2 EL Schoko-Aufstrich
Zubereitung
Vermisch die Milch mit dem malzigen Schokoladenpulver und Kakao. Die Milch in den Blender geben, gefolgt von der Schokoladen Eiscreme und weiteren ausgesuchten Zutaten, nach Belieben.
Alles in Blender kurz mixen, bis eine homogene Masse entsteht. Nur kurz blenden damit die Masse dickflüssig bleibt. In zwei Gläser aufteilen, mit etwas Schlagsahen und eine Kirsche obendrauf servieren!
Bereit fürs Grillen? Dann schau dir diese Rezepte an
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