Lerne sie besser kennen "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau im Porträt: So lebt sie privat auf Ibiza Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Redaktion Die Berlinerin ist seit 2014 Moderatorin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Bild: SAT.1

Seit 2014 gehört Alina Merkau fest zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Team und startet mit den Zuschauer:innen in den Tag. Die gebürtige Berlinerin begeistert mit Charme, Humor und ihrer Liebe zur Hauptstadt.

Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Eine waschechte Berlinerin Alina Merkau wird am 21. März 1986 in Berlin-Charlottenburg geboren, wo sie auch aufwächst. Die Liebe zur Hauptstadt hielt sie quasi ihr ganzes Leben lang in der Metropole - bis es sie 2025 nach Ibiza zog. Seit 2014 moderiert sie das "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Erste Schritte in der Medienwelt Schon früh entdeckt Alina Merkau ihre Begeisterung für die Kamera. Seit 1997 steht sie als Schauspielerin vor der Linse und spielt unter anderem bis 2004 die Rolle der Nina Sommerfeld in der beliebten TV-Serie "Praxis Dr. Sommerfeld - Neues vom Bülowbogen".

Immer auf Kurs Ihren Weg in Richtung Medien beschreitet Alina Merkau von Anfang an sehr zielstrebig. Nach ihrem Abitur 2006 studiert sie Angewandte Medienwissenschaften/Media Acting und schließt die Universität 2011 mit dem Bachelor ab.

Danach absolviert Alina Merkau bis 2013 ein Volontariat beim Radiosender "98.8 KISS FM" in Berlin. Bei "98.8 KISS FM" und "94,3 rs 2" moderiert sie verschiedene Sendungen, unter anderem die "Morningshow" bei "94,3 rs 2". Für die Show "FaceTalk mit Lukas und Alina" bei "KISS FM" erhält sie 2014 den "Nordmedia Preis für crossmediale Programminnovation".

Vom Mikrofon vor die Kamera Seit dem 06. Oktober 2014 bereichert die Berlinerin das Team des "SAT.1-Frühstücksfernsehen". An der Seite von Matthias Killing (im Wechsel mit Jan Hahn und Marlene Lufen) moderiert sie die beliebte TV-Show.

Ihrer Begeisterung macht Alina Merkau vor ihrer ersten Sendung im Gespräch mit SAT.1 Luft: "Ich freue mich wahnsinnig auf meinen TV-Job als Moderatorin und das tolle Team bei der 'Mutter aller deutschen TV-Morningshows'."

Was muss man dankbar für so tolle Menschen und einen so tollen Job sein.

Babypause Im Juni 2016 verabschiedet sich Alina Merkau in eine Babypause. Vertreten wird sie von Karen Heinrichs. Parallel lässt Merkau alle Freunde und Fans in ihrem "Baby Blog" an der spannenden Zeit und dem Abenteuer Nachwuchs teilhaben.