Schnell und mega lecker. Mit nur wenigen Zutaten kannst du das Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen ganz einfach selbst ausprobieren. Damit überzeugst du jeden.

Du benötigst eine Backform mit den Maßen 24 x 32 cm

1kg von 2 bis 3 Sorten gemischte Früchte der Saison, z.B. Pfirsiche, Nektarinen, Heidelbeeren, Brombeeren etc. gewaschen, getrocknet eventuell geschnitten bzw. entkernt

50 bis 100g Zucker je nach Süße der Früchte

Ganze Folgen "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" auf Joyn

Zubereitung:

1. Ofen auf 180°C. Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. In einer großen Schüssel das vorbereitete Obst mit Zucker und Mehl vermengen. Gleichmäßig in die Backform verteilen.

2. Für den Teig: Mehl, 3 EL Zucker, Backpulver, Hausnatron, und Salz vermengen. Mit den Fingerspitzen die kalte Butter fein ins Mehl einarbeiten. Buttermilch hinzufügen und vermischen, bis der Teig gerade zusammenkommt.

3. Den Teig in 7 große Kleckse auf die Früchte geben. Kleckse mit dem restlichen TL Zucker bestreuen.

4. Auf einem Backblech backen, um eventuell anfallenden Saft aufzufangen, bis die Kleckse goldbraun sind, 25 bis 27 Minuten. 15 Minuten abkühlen lassen, dann warm servieren.