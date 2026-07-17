Frühere SAT.1-Promi-Expertin Vanessa Blumhagen nach dem TV-Aus: So geht es ihr heute Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Carina N. Lange war Vanessa Blumhagen beim "SAT.1-Frühtsücksfernsehen" zu sehen. Was macht sie jetzt? Bild: IMAGO/Berlinfoto

Vanessa Blumhagen, Ex-Promi-Expertin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", durchlebte gesundheitliche Ups und Downs. So sieht ihr Leben heute aus.

Wer ist Vanessa Blumhagen? Fast ein Jahrzehnt lang interviewte Vanessa Blumhagen als Promi-Expertin Stars und Sternchen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Seit Ende 2022 ist die Journalistin - zum Bedauern vieler Fans - nicht mehr dort zu sehen. Was ist seitdem passiert? So viel sei verraten: Blumhagen ist heute unter anderem erfolgreiche Influencerin mit mehr als 200.000 Follower:innen. Außerdem hat sie mehrere Bücher veröffentlicht. Denn sie zog Positives aus gesundheitlichen Rückschlägen, die sie erlebte - und beschäftigt sich heute viel mit dem Thema körperlicher und mentaler Gesundheit.

Vanessa Blumhagen: Welche Krankheit hat sie? Dass Vanessa Blumhagen heute wieder strahlt, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Jahr 2010 bekam sie die Diagnose "Hashimoto-Thyreoiditis" und erlebte immer wieder schwierige Phasen. Bei dieser Autoimmunerkrankung handelt es sich um eine chronische Schilddrüsenentzündung. Symptome sind zum Beispiel ständige Müdigkeit und Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen und Konzentrationsprobleme. Zudem befindet sich Blumhagen aktuell "mitten in der Perimenopause" - jener Phase vor den Wechseljahren, die den Hormonhaushalt bereits durcheinanderwirbeln kann. Trotz Sport und gesunder Ernährung fällt Abnehmen in dieser Zeit oft schwerer. Blumhagen schaffte es trotz Hashimoto und Perimenopause, wie sie kürzlich stolz teilte:

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