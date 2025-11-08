"Tatort"-Ermittler Edin Hasanović: Das ist seine berühmte Freundin

Privatleben privat zu halten, ist eine Kunst, die nur wenige Promis beherrschen. Schauspieler Edin Hasanovic ist einer von ihnen. Der frisch gebackene "Tatort"-Kommissar hat nämlich eine Frau an seiner Seite, von der die Öffentlichkeit lange nichts wusste.

Viele Bilder in der Öffentlichkeit gibt es von den beiden wahrlich nicht. Eines der raren Fotos zeigt Edin Hasanovic und Freundin Natalia Rudziewicz bei der Berlinale 2018. Damals war Natalia noch bruenette, heute ist sie meist blond anzutreffen.

Dass er vergeben ist, hat Edin Hasanovic lange geheim gehalten - dabei ist er schon seit 2011 mit Natalia Rudziewicz zusammen! Das Schauspieler-Paar war bereits 2012 im Film "Schuld sind immer die Anderen" zusammen zu sehen, aber dass es hinter der Kamera knistert, hat damals noch keiner gewusst. Natalia Rudziewicz ist vor allem bekannt durch ihre Rollen in verschiedenen Krimi-Serien wie "Nord Nord Mord" und "Wilsberg", sowie in der Drama-Serie "Wir".

Das Liebesgeständnis an die Öffentlichkeit kam in Form eines Instagram-Posts zu Natalias Geburtstag, der die beiden Turteltäubchen zusammen auf dem roten Teppich zeigt. Die Bildunterschrift machte es offiziell: "Wie ich sie liebe. Seit 7 Jahren nun schon. Auf ewig." Ob das Pärchen seit diesem Bild von 2018 einen weiteren Schritt gemacht hat - zum Beispiel geheiratet oder Kinder bekommen hat - ist nach wie vor ein Geheimnis.

Auf Social Media hält er sich mit persönlichen Fotos zurück, postet dafür viele Behind-The-Scenes-Eindrücke seiner Fernsehauftritte, etwa bei Joko und Klaas‘ "Das Duell um die Geld", der "Super Duper Show" oder der Late-Night-Show "Edins Neo Night", die er seit April 2024 selbst hostet.