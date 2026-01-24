Neuer Fall aus Bremen
"Tatort"-Vorschau: Wer hat Kommissarin Selb angegriffen?
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Die Kommissarinnen Liv Moormann und Linda Selb tauchen nach dem Tod der 23-jährigen Jurastudentin Annalena Höpken ins Studentenmilieu ein, wo Leistungsdruck, Geheimnisse und Konflikte unter Mitbewohner:innen ein mörderisches Netz spinnen.
"Tatort: Wenn man nur einen retten könnte": Darum geht es
Die 23-jährige Jurastudentin Annalena Höpken (Annika Gräslund) wird morgens in der Nähe eines Nachtclubs tot aufgefunden. Offenbar hat jemand die junge Frau die Treppe am Notausgang hinuntergestoßen. Die Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) ermitteln daraufhin im Studentenmilieu. Dabei werden sie von ihrem Kollegen Patrice Schipper (Tijan Njie) vom Kriminaldauerdienst KDD unterstützt. Alle stellen sich die Frage: Wer hatte ein Motiv, die junge Frau zu töten?
Wenn man nur einen retten könnte
Unter Verdacht
Das Opfer hatte nach ersten Recherchen der Kommissarinnen massive Auseinandersetzungen mit ihren Mitbewohner:innen in ihrer Wohngemeinschaft. Auch der Obdachlose Emil Klaßen (Robin Bongarts), der das Handy der Toten bei sich trägt und Linda Selb tätlich angreift, gerät in den Kreis der Verdächtigen.
Verdächtig erscheint auch, dass "Anni" scheinbar Lernprobleme hatte. Wie sich herausstellt, nahm die junge Studentin Aufputschmittel, um den Druck zu kompensieren. Von diesen Ängsten bekam ihre Mutter Gabriele Höpken (Catrin Striebeck) nichts mit. Zwischen Leistungsdruck an der Uni und durchtanzten Nächten im Club begeben sich die Ermittlerinnen auf die Spur des Verbrechens.
Doch auch, wenn die Tote kaum Freunde hatte - wer hasste sie so sehr, dass er ihr nach dem Leben trachtete? Und was hat der Freund ihrer Schwester Betty (Mathilda Smidt), die ebenfalls Geheimnisse vor ihrer Mutter hat, der Nachtclub-Betreiber Mike Hanisch (Niklas Marian Müller), damit zu tun? Schließlich wurde Annalenas Leiche vor seinem Club gefunden …
Kommissarin Selb wird attackiert
Kommissarin Liv Moormann muss erst mal ohne die Unterstützung ihrer Partnerin auskommen, denn Linda Selb liegt im Krankenhaus. Da der Obdachlose Emil Klaßen sie mit einem Stein am Kopf getroffen hat, hat sie eine schwere Gehirnerschütterung. Er steht nach wie vor unter Verdacht, etwas mit dem Mord zu tun zu haben, da Selb ihn am Tatort gesehen hat.
Wie der Zufall es will, kennt Kommissarin Moormann ihn von früher. Die beiden waren auf derselben Schule. Um herauszufinden, ob er etwas am Tatabend gesehen hat oder gar selbst der Täter ist, versucht Moormann, Klaßens Vertrauen zu gewinnen.
Leben mit Leistungsangst
Während der Ermittlungen wird klar, wie unglücklich Annalena gewesen sein muss. Ihr Geld reichte kaum für Miete und Essen. Dem Leistungsdruck hielt sie nur mit Tabletten stand. Und auch im Privatleben fehlte ihr jegliche Stabilität. Ihr Freund, Vermieter und Ex-Verlobter Hannes Butenbeker (Michael Schweisser) hat sie abserviert, als er erfahren hat, wie es finanziell um die Familie Höpken steht. Ihre Familie ist zerrüttet und ihre WG zerstritten. Das Chaos in ihrer Wohngemeinschaft ist geprägt von den unterschiedlichen Charakteren. Hier lebte die ehrgeizige Jurastudentin mit einem verwöhnten Schnöselsohn und einem queeren Lebenskünstler zusammen. Der Druck, allen zu gefallen und Leistung zu bringen, war enorm. Kostete ihr das letztendlich das Leben?
