Ein Junge, der sich nicht nur an einen Song von Céline Dion traut, sondern auch an ganz große Gefühle. Und Coaches, die alles geben, um Max in ihr Team zu holen. Das geschah in der der dritten Folge von "The Voice Kids"

Die Sympathien hat Max schon auf seiner Seite, noch bevor er überhaupt die "The Voice Kids"-Bühne betritt. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinen besten Freund:innen ist der 14-Jährige aus Tschechien nach Berlin gekommen. Seine alleinerziehende Mutter sei sein "angel" verrät der Teenager in fließendem Englisch und man spürt sofort das enge Band zwischen den beiden. In einem sehr coolen Look aus schwarzem Blazer, Baggy-Jeans und Perlenkette tritt Max ins Scheinwerferlicht und die ersten Töne erklingen – "That’s The Way It Is" von Céline Dion. Ein gewaltiger Song einer der größten Female Artists, noch dazu mit einer extremen Range – gesungen von einem Jungen. Man sieht die Verwunderung, aber vor allem die Bewunderung in den Gesichtern der Coaches. Schon nach den ersten Worten grinst Alvaro Soler: "Céline Dion? Geil!"

Alvaro Soler teilt Max‘ Begeisterung für den kanadischen Mega-Star Und Max singt diese Ballade nicht nur, er fühlt, er lebt sie. Mit unglaublich viel Gefühl und Reife in seiner Stimme legt er alles in diesen Auftritt, was er zu geben hat. Und der Einsatz wird belohnt: Auf einen Schlag drehen sich Leony, HE/RO und Michael Patrick Kelly in ihren Sesseln um. Nur Alvaro Soler braucht noch etwas Zeit, bis auch er buzzert. Offenbar ist er noch zu sehr damit beschäftigt, den Song selbst mitzuschmettern. Jubelndes Publikum, fünf restlos begeisterte Coaches und ein bescheiden lächelnder Max. Kleiner Side-Fact: Ausnahmsweise sprechen mal weder Alvaro Soler noch Michael Patrick Kelly Tschechisch. Dafür geht es für alle gleichberechtigt auf Englisch weiter. Alvaro Soler bittet noch um ein Duett mit Max, schließlich ist "That’s the Way It Is" von Céline Dion auch eines seiner Lieblingslieder.

Im Anschluss an ihre Performance muss der Deutsch-Spanier allerdings zugeben: "Das war schwieriger als ich dachte!" Und tatsächlich hat ihn Max fast an die Studiowand gesungen. Schließlich ist der Teenager hier genau in seinem Metier. Er singe am liebsten "Popsongs von weiblichen Künstlerinnen", erklärt er den Coaches. Und schon geht es los, das "Battle" um das begehrte Talent. Leony setzt sich sogar ans Klavier und versucht Max mit ihrem umgetexteten Song "Let Me Coach You" – angelehnt an "Let Me Love You" von Mario – in ihr Team zu locken. Während Alvaro Soler und Michael Patrick Kelly ihn zu ihren jeweiligen Konzerten in Prag einladen.

Am Ende entscheidet sich Max für Popstar Leony – nicht ohne sich vorher höflich bei den anderen Coaches zu entschuldigen, dass er nicht alle wählen kann. Was für ein Gentleman, was für ein Talent! Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.