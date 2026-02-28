James-Bond-Atmosphäre "Magie im Raum": "The Voice Kids"-Talent Alina schmettert Mega-Hit "Skyfall" von Adele Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Pia In der Smitten The Voice Kids Alina sorgt für Gänsehaut im Studio mit "Skyfall" von Adele Videoclip • 05:23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Diese Stimmgewalt bei einer erst 13-Jährigen haut die Coaches beinahe aus ihren Sesseln. Mit "Skyfall" von Adele wagt sich Alina aus Hannover an einen Song der Superlative und singt ihre Aufregung einfach weg.

Ein Song mit großen Fußstapfen Die ersten Töne erklingen und Leony lächelt, schließt die Augen und lehnt den Kopf zurück. Die Singer-Songwriterin weiß sofort, welcher Ausnahme-Song jetzt kommt und dass – sollte das Talent dem Druck standhalten – jetzt ganz großes Kino folgen könnte. Am "The Voice Kids"-Mikrofon steht Alina, schluckt und sucht sich einen Punkt weiter hinter den Rückenlehnen der Coach-Sessel. Jetzt bloß nicht darauf fokussieren, ob jemand für sie buzzert. Alinas Song für ihren großen Moment: "Skyfall" von Adele. Der "James Bond"-Titelsong zum gleichnamigen Kinofilm beeindruckte bei seiner Veröffentlichung 2012 nicht nur durch Adeles einzigartige Stimme, sondern auch durch die Begleitung durch ein 77-köpfiges Orchester. Es gab unter anderem den Golden Globe, den Oscar und den Grammy für die Ballade. Kann eine 13-Jährige diese großen Fußstapfen füllen? Leony jedenfalls ist schon beim ersten Refrain überzeugt und dreht sich um, um diesen "Superstar in the making" zu sehen.

Leonys frühes Buzzern wird mit wachsender Girl-Power belohnt Und der Popstar findet auch als erstes die passenden Worte für Alinas Auftritt. "Du hast das so krass gesungen", schwärmt Leony. "Und du hast die perfekte Dramaturgie gefunden. Es war am Anfang ganz intim und in dir und am Ende bist noch mal so ausgebrochen." Auch HE/RO sind begeistert. Für die Zwillinge ist "total der Funke übergesprungen" und sie haben die "Magie im Raum gespürt". Gemeinsam wollen sie mit Talent Alina aus diesem Funken ein ganzes Feuer entfachen. Auch der Gesichtsausdruck von Michael Patrick Kelly sagt vor allem eines: Respekt!

Du hast es genagelt! Michael Patrick Kelly

Und Alvaro Soler spricht aus, was in diesem Augenblick wohl alle denken: "Krass!" Aber worauf haben die Coaches hier so lange gewartet? Michael Patrick Kelly erklärt, er habe nur noch die hohen Töne abwarten wollen. Leony dagegen musste nicht warten, die gebürtige Bayerin war sofort überzeugt und wird dafür belohnt. Alina entscheidet sich ohne zu zögern für die einzige Female Artist unter den Coaches, die sich über noch mehr Girl-Power in ihrem Team freut.