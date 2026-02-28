Exklusiv vorab TikTok-Star bei "The Voice Kids": Katelyn rührt Leony mit "Never Enough" zu Tränen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer The Voice Kids Exklusiv vorab: Katelyn berührt mit "Never Enough" aus "The Greatest Showman"! Videoclip • 02:03 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Einer der besten Auftritte jemals bei "The Voice Kids"! Die 12-jährige Katelyn aus Irland singt einen Hit aus "The Greatest Showman" und lässt die Coaches an ihrem Verstand zweifeln. Wie kann jemand so gut singen?

Ich verstehe nicht, wie du das machst. Es war absolut perfekt! Leony ist völlig überwältigt von Katelyns Stimme

Erfolgreicher TikTok-Channel Einer der Auftritte, der in die Geschichte von "The Voice Kids" eingehen wird. Eine Zwölfjährige aus Irland legt eine unvergleichliche Performance hin. Katelyn hat gemeinsam mit ihrer Schwester Kerry-Ann bereits großen Erfolg mit mehr als 800.000 Follower auf TikTok. Die Gesangsvideos der "KK Sisters" begeistern Millionen.

Irische Verbindung nach zwei Sekunden Aber Katelyn möchte ihre Stimme noch mehr Menschen präsentieren. Da es "The Voice Kids" in Irland nicht gibt, macht sie sich kurzerhand auf nach Deutschland und tritt hier in den Blind Auditions an. Sie hofft, das sich ihr Landsmann Michael Patrick Kelly für sie umdrehen wird.

Und das dauert genau zwei Sekunden! Katelyn singt den sehr anspruchsvollen Song "Never Enough" aus "The Greatest Showman", als wäre es ganz einfach. Ihre Stimme schraubt sich immer höher und noch höher, bis alle Coaches nur noch ungläubig staunen können. Jeder Ton sitzt. Alle Stühle haben sich umgedreht. Leony fließen die Tränen übers Gesicht und das Publikum klatscht frenetisch. Was für eine Performance!

Bei so einem Ausnahmetalent verspricht der Coach-Fight besonders spannend zu werden. Was sich die Coaches einfallen lassen, für wen sich Katelyn entscheidet sowie viele weitere Ausnahmetalente wie Iman siehst du in Folge 4 von "The Voice Kids" 2026 am Samstag, 7. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.