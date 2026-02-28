Blitz-Buzzer "Hakuna Matata": Nivedh bringt "The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler zum Tanzen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom The Voice Kids Nivedh überrascht mit "Hakuna Matata" aus Disneys-Klssiker Der König der Löwen Videoclip • 04:51 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Dieser Junge hat nicht nur musikalisches, sondern auch schauspielerisches Talent. Der zehnjährige Nivedh sorgt mit einem Hit aus einem echten Disney-Klassiker für gute Laune.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte nochmal streamen!

Fünftklässler vertreibt mit "Hakuna Matata" alle Sorgen Runde drei der Blind Auditions bei "The Voice Kids": Der zehnjährige Nivedh aus der Nähe von Frankfurt am Main singt bereits, seitdem er zwei Jahre alt ist. Nun will er auf der großen Bühne von "The Voice Kids" beweisen, was er draufhat. „Ich habe einfach mal gedacht, dass es Zeit ist, mein Talent auf der Bühne zu zeigen", sagt er. Seine Eltern und seine dreijährige Schwester begleiten Nivedh und fiebern hinter der Bühne mit. Er will beim Singen "Spaß haben". Und eine Choreografie habe er sich auch überlegt, verrät Nivedh, kurz bevor er aufgerufen wird.

Blitz-Buzzer von Disney-Experte Alvaro Soler Der Titel, den er sich ausgesucht hat, ist Programm: Der Fünftklässler singt den Hit "Hakuna Matata" aus dem Disney-Klassiker "Der König der Löwen" aus der Feder von Elton John. Übersetzt bedeutet "Hakuna Matata" so viel wie "Keine Sorgen". Als er die beiden Worte hört, drückt Alvaro Soler sofort begeistert den Buzzer – noch bevor es richtig losgegangen ist. Zur Belohnung sieht er, wie Nivedh sich ins Zeug legt. Er singt auf Englisch mehrere Stimmen – Pumbaa, Timon und Simba – in ganz unterschiedlichen Tonlagen, mal ganz hoch, mal eher brummend. Das Ganze performt er mit Tanz und passenden Gesten und überrascht am Ende mit einem 360-Grad-Sprung um die eigene Achse.

Schau hier kostenlos die ganze Folge mit Nivedh Ganze Folge The Voice Kids Blind Auditions 3: Aus voller Kehle - die Talente geben alles! Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.02.2026 • 88 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Zwei Coaches verpassen ihre Chance Auch Michael Patrick Kelly ist begeistert und dreht sich für Nivedh um. Das Coach-Team HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann ist bereits kurz davor zu buzzern, kann sich dann aber doch nicht einigen. Eine Entscheidung, die Alvaro Soler nicht nachvollziehen kann.

Ich weiß nicht, was für eine Art Wachs in euren Ohren steckt. Alvaro Soler

Er sei schwer beeindruckt davon, wie Nivedh alle Stimmen gesungen habe und wie er dazu auf der Bühne performt habe: "Ihr habt voll die krasse Performance verpasst", ruft Alvaro in Richtung Heiko, Roman und Leony. Um Nivedh von seinem Team zu überzeugen, verrät Alvaro ihm dann, dass er selbst schon Disney-Filme synchronisiert habe. "Das war so cool und ich kann dir sehr viel beibringen", verspricht er.

Für welches Team entscheidet sich der Zehnjährige? Alvaro hat trotz seiner Disney-Erfahrung das Nachsehen. Nivedh geht ins Team von Michael Patrick Kelly. "Ich glaube, dass er mir ganz viel beibringen kann", begründet er und lässt sich stolz eine Team-Jacke von seinem neuen Coach überstreifen. "The Voice Kids" Staffel 14 läuft jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.