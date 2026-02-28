Die Coaches sind fassungslos
The Voice Kids
Susey glänzt mit "What A Diff'rence a Day Makes" von Dinah Washington
Susey möchte mit ihrer Musik berühren. Dass sie die Coaches von "The Voice Kids" regelrecht durchdrehen lässt mit ihrem Gesang, hätte die 14-Jährige selbst nicht erwartet.
Ein zeitloser Klassiker
Als Michael Patrick Kelly geboren wurde, war dieses Lied schon 18 Jahre alt. "What A Diff'rence A Day Made" von Dinah Washington wurde bereits 1959 mit einem Grammy ausgezeichnet. Nun bringt eine 14-Jährige den Klassiker bei "The Voice Kids" auf die Bühne und versetzt alle in die Zeit von damals.
Susey aus dem Raum Bad Dürkheim ist nicht nur aufgrund ihres Musikgeschmacks ein besonderer Teenager.
Du bist einfach eine alte Seele. Ich merke, dass du viel mehr Erfahrung hast, als wir alle zusammen.
Niemand kann mehr stillsitzen
Susey verzaubert das Studio ab dem ersten Ton ihrer Blind Audition. Vor allem Alvaro ist sofort hin und weg und haut schon beim ersten Satz auf seinen Buzzer. Michael Patrick Kelly folgt kurz danach und beide sind völlig fassungslos.
Suseys ruhige, klare Stimme strahlt eine Magie aus, die man von einem Kind niemals erwarten würde. "Das ist unglaublich!", platzt es aus Michael Patrick hervor. Auch Leony und HE/RO drehen sich um und nun gibt es kein Halten mehr.
Die Coaches reißen sich um Susey
Die Coaches können nicht mehr still sitzen, tanzen durch das Studio und wirken wie berauscht. Es kommt sogar zu einem kleinen Gerangel, als Alvaro und Roman sich direkt vor Susey an den Bühnenrand setzen wollen und Michael Patrick sie wegschiebt, um noch näher dran zu sein.
Am Ende des Liedes liegen alle Coaches dem Mädchen buchstäblich zu Füßen und zollen ihr Respekt, während das Publikum Standing Ovations gibt. Was eine Stimme alles auslösen kann!
Traumhaftes Duett von Susey und Alvaro
Danach gibt es sogar noch eine Zugabe mit Alvaro zusammen. Als er Norah Jones erwähnt, wollen beide sofort "Don't Know Why" singen. Auch bei dieser Performance zeigt Susey ihre besonderen Qualitäten und zieht erneut alle in ihren Bann.
Wie du Deutsch sprichst, sprichst du auch Musik. Und das spürt man.
Die musikalische Verbindung zwischen Alvaro und Susey bestimmt dann auch die Team-Wahl. Die 14-Jährige wählt den Spanier als ihren Coach aus. Was kann man wohl in der nächsten Runde von dem Wunderkind erwarten?
Das siehst du in den neuen Folgen von "The Voice Kids". Die gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.
