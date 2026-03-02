Exklusiv vorab
Schüler einer Hamburger Rap-Legende bei "The Voice Kids": Iman holt sich den Vierer-Buzzer
Aktualisiert:von Edwin B.
The Voice Kids
Exklusiv vorab: Iman ist fresh wie Minze und performt "Airwaves" von Pashanim
Videoclip • 02:10 Min • Ab 6
Underground-Rapper Iman (14) aus Hamburg mischt Folge 4 von "The Voice Kids" 2026 auf. Alle vier Coaches hauen gleichzeitig auf ihre Buzzer! Oben kannst du den Auftritt bereits jetzt sehen.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
Nami45 aus Hamburg - er will groß raus
Iman ist 14 Jahre alt und aus Hamburg. Unter seinem Alias Nami45 performt der Rapper in seiner Heimatstadt. Schon an den verschiedensten Orten ist er dort aufgetreten. Sein Traum? Ein eigenes Konzert, bei dem alle mitsingen.
Mit dabei: Seine Familie und sein Rap-Trainer Mr. Schnabel, eine Hip-Hop-Legende aus Hamburg.
Iman hat Respekt vor der "The Voice Kids"-Bühne. Angst? Fehlanzeige! Für seine Blind Audition wählt er "Airwaves" von Pashanim.
Sein Flow ist kaum aufzuhalten
Er steht lässig auf der Bühne. Seine Stimme ist rough und deep. Rappen? Das kann er! Alvaro feiert mit, headbangt, tanzt. Auch Michael Patrick Kelly ist überzeugt. Er schaut zur Seite und fordert die anderen Coaches auf, sich gleichzeitig mit ihm umzudrehen. Bamm! Vier Buzzer in derselben Sekunde!
Als Iman sieht, wie sich alle Coaches umdrehen, ist er kurz so geflasht, dass er unterbrechen muss. Aber wie ein echter Profi fängt er sich wieder und rappt weiter, als wäre nichts gewesen.
Das Studio tanzt, seine Familie weint vor Glück. Iman hat alle überzeugt und kann jetzt zwischen vier Coaches frei wählen.
Vorige Folge verpasst? Hier kostenlos nachholen!
Für wen der Nachwuchs-Rapper sich entscheidet sowie weitere Ausnahmetalente wie Katelyn siehst du in Folge 4 von "The Voice Kids" 2026 am Samstag, den 7. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.
Verschaff dir einen Vorsprung!
Mehr entdecken
Live dabei sein
"The Voice Kids": So kommst du an Tickets und bist im Studio dabei
Exklusiv vorab
TikTok-Star Katelynn berührt Leony mit "Never Enough"
Die Stimmwunder sind zurück!
Alle Infos zur neuen Staffel: Joker und weitere Änderungen
Keine Folge verpassen!
Alle Sendetermine von "The Voice Kids" 2026 auf einen Blick
Die Coaches sind fassungslos
Wunderkind Susey versetzt das Studio in die 1950er-Jahre zurück
Blitz-Buzzer
"Hakuna Matata": Nivedh bringt das ganze Studio zum Tanzen
James-Bond-Atmosphäre
"Magie im Raum": Alina schmettert Mega-Hit "Skyfall" von Adele
Roman geflasht
Mit Ed-Sheeran-Cover singt sich Jamie zu Standing Ovations
Blind Auditions
Max singt Céline-Dion-Song wie ein Profi