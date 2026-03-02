Exklusiv vorab Schüler einer Hamburger Rap-Legende bei "The Voice Kids": Iman holt sich den Vierer-Buzzer Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Edwin B. The Voice Kids Exklusiv vorab: Iman ist fresh wie Minze und performt "Airwaves" von Pashanim Videoclip • 02:10 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Underground-Rapper Iman (14) aus Hamburg mischt Folge 4 von "The Voice Kids" 2026 auf. Alle vier Coaches hauen gleichzeitig auf ihre Buzzer! Oben kannst du den Auftritt bereits jetzt sehen.

Nami45 aus Hamburg - er will groß raus Iman ist 14 Jahre alt und aus Hamburg. Unter seinem Alias Nami45 performt der Rapper in seiner Heimatstadt. Schon an den verschiedensten Orten ist er dort aufgetreten. Sein Traum? Ein eigenes Konzert, bei dem alle mitsingen. Mit dabei: Seine Familie und sein Rap-Trainer Mr. Schnabel, eine Hip-Hop-Legende aus Hamburg.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wer ist Mr. Schnabel? Mr. Schnabel war in den 90ern einer der ersten Rapper, die auf Deutsch rappten. Er gründete die Gruppe Dialektik. Sein Debütalbum "Is'n Schnabelding" (2001) schaffte es auf Platz 54 der Charts. Später arbeitete er als Produzent und Ghostwriter unter dem Namen Howie Do und gründete sein eigenes Label Howie Like It. Bis heute hat er viele andere Künstler:innen inspiriert. Jetzt gibt er sein Wissen als Rap-Lehrer an Nachwuchstalente wie Iman weiter.

Iman hat Respekt vor der "The Voice Kids"-Bühne. Angst? Fehlanzeige! Für seine Blind Audition wählt er "Airwaves" von Pashanim.

Sein Flow ist kaum aufzuhalten Er steht lässig auf der Bühne. Seine Stimme ist rough und deep. Rappen? Das kann er! Alvaro feiert mit, headbangt, tanzt. Auch Michael Patrick Kelly ist überzeugt. Er schaut zur Seite und fordert die anderen Coaches auf, sich gleichzeitig mit ihm umzudrehen. Bamm! Vier Buzzer in derselben Sekunde! Als Iman sieht, wie sich alle Coaches umdrehen, ist er kurz so geflasht, dass er unterbrechen muss. Aber wie ein echter Profi fängt er sich wieder und rappt weiter, als wäre nichts gewesen. Das Studio tanzt, seine Familie weint vor Glück. Iman hat alle überzeugt und kann jetzt zwischen vier Coaches frei wählen.

Für wen der Nachwuchs-Rapper sich entscheidet sowie weitere Ausnahmetalente wie Katelyn siehst du in Folge 4 von "The Voice Kids" 2026 am Samstag, den 7. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.