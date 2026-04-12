"The Voice of Germany": Matthias Killing wird Nachfolger von Thore Schölermann

Vom Frühstücksfernsehen in die Primetime: Matthias Killing wird neues Gesicht bei "The Voice of Germany".

Seit 2012 war Thore Schölermann fester Bestandteil von "The Voice of Germany" , länger als jeder Juror. Jetzt ist seine Nachfolge geklärt. Offiziell ist es zwar noch nicht bestätigt, aber laut "Bild" wird künftig Matthias Killing die beliebte Castingshow moderieren - ein bekanntes Gesicht der ProSiebenSAT.1-Gruppe.

Frühstücksfernsehen trifft Primetime

Seit Jahren ist der 46-Jährige Moderator im SAT.1 "Frühstücksfernsehen" . Gleichzeitig gehört er zum festen Ensemble der Sportsendung "ran" und moderiert dort die Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League.

Zudem führte er bereits durch Formate wie "Das große Promiboxen" und "The Biggest Loser". Matthias Killing darf sich außerdem offizieller Inhaber eines Weltrekords nennen: Im August überwand er während einer Moderation in 50 Meter Höhe eine 22 Meter lange Slackline. Und erst kürzlich war er in einer Gastrolle in "Die Landarztpraxis" zu sehen.