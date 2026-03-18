Werbe-Ikone der 1990er Jahre Nico Santos verrät bei "Wer stiehlt mir die Show?": Sein Vater ist der "Melitta-Mann" Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Edwin B. Hippie, Malle und Melitta. Nicos Vater Egon Wellenbrink steckt voller Überraschungen. Bild: Copyright: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" spricht Nico Santos darüber, dass sein Papa eine echte Legende der deutschen Werbeszene war. Der Musiker erklärt auch, was das damit zu tun hat, dass er in Mallorca aufgewachsen ist.

Nico Santos: Der Spross einer Kaffee-Ikone? In der jüngsten Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" teilt Nico Santos einen kleinen Fun Fact über sich: Er ist der Sohn von Egon Wellenbrink, besser bekannt als der "Melitta-Mann". In über 130 Werbespots stand Egon Wellenbrink zwischen 1989 und 1999 für die deutsche Kaffee-Firma Melitta vor der Kamera. Dadurch wurde er zu einer wahren Ikone im deutschen (Werbe-)Fernsehen und für Millennials und ihre Eltern das, was George Clooney in den Nespresso-Spots heute für die Gen Z ist.

Hier die ganze Folge mit Nico Santos, Andrea Petković, Till Reiners und einer wiederkehrenden Wildcard schauen! Wer stiehlt mir die Show? Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker Tells Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.03.2026 • 143 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Der Kaffee-Ruhm wurde einfach zu groß Egon Wellenbrink "flüchtete" schließlich nach Mallorca, weil er in Deutschland ständig erkannt wurde. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" weiß sein Sohn Nico Santos außerdem zu berichten, dass das berühmte Familienmitglied ein Hippie gewesen sei und in einer WG mit Donna Summer gewohnt habe. Dort hätte er gerne mal "die ein oder andere Substanz [genommen], die man nicht nehmen sollte", verrät der WSMDS-Kandidat freimütig. Der Bekanntheitsgrad seines Vaters sei so hoch gewesen, dass Nico Santos noch Jahre später darauf angesprochen wurde.

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Der Sohn des "Melitta-Manns" Zu Sprache kam das Thema, nachdem Nico Santos im Spiel "Das wird mir hier zu Mund", Schauspielerin Karoline Herfurth überraschenderweise nur anhand ihres Mundes erkannt hatte. Bevor der Ex-"The Voice"-Coach, hauptberuflich Sänger wurde, habe er in Köln gekellnert, erzählt Nico. 2010 kam er im Alter von 19 Jahren nach Deutschland. Bereits an seinem ersten Tag sei er aufgrund seines Namensschilds darauf aufmerksam gemacht worden, dass er wie der "Melitta-Mann" heiße - also stolze 10 Jahre nachdem der letzte Melitta-Spot seines Vaters aufgenommen worden war.

Krass, ja stimmt. Mein Papa ist der Melitta-Mann! Nico Santos

Nico Santos bei WSMDS: "Woher kennst du ihren Mund so gut?" Videoclip Wer stiehlt mir die Show? Nico glänzt mit seltsam spezifischem Wissen Verfügbar auf Joyn Videoclip • 06:54 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

WSMDS mit Nico Santos - immer sonntags! Ob Nico Santos in den kommenden Folgen noch weitere Familien-Storys auspackt oder der Sohn des "Melitta-Manns" sogar Joko Winterscheidts Moderatoren-Job übernimmt, siehst du immer sonntags in den neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben und Joyn.

Sonntag, 22.03. 20:15 Uhr • Wer stiehlt mir die Show? Hier kannst du die nächste Folge im kostenlosen Livestream ansehen! Verfügbar auf Joyn 205 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen