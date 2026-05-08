Berühmte Familienbande Ella Endlich: Diese ZDF-Ikone ist ihre Stiefmutter Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Redaktion Sängerin Ella Endlich ist nicht der einzige Star in ihrer Familie. Bild: Joyn, picture alliance / Sven Simon | Frank Hoermann

Die Sängerin begeistert ihr Publikum mit gefühlvollen Balladen, Musical-Auftritten und TV-Shows immer wieder. Aber auch Ella Endlichs Privatleben weckt Interesse bei ihren Fans, vor allem wegen ihrer berühmten Familie. Denn mittlerweile zählt auch eine ZDF-Moderatorin ganz offiziell dazu.

Heute, 18:00 Uhr • Wer weiß denn sowas? Ella Endlich heute bei "Wer weiß denn sowas?": Ab 18 Uhr - hier im kostenlosen Livestream! Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Musik liegt Ella Endlich im Blut. Durch ihren Vater, den bekannten Komponisten und Produzenten Norbert Endlich, kommt sie schon früh mit der Musikbranche in Berührung. Bereits als Kind steht die gebürtige Weimarerin auf großen Bühnen. Mit gerade einmal zehn Jahren ist sie als Background-Sängerin in der legendären ZDF-Hitparade zu sehen. Der Grundstein für ihre spätere Karriere war damit gelegt.

Ihre Karriere beginnt unter anderem Namen Bevor die Sängerin deutschlandweit als Ella Endlich bekannt wird, tritt sie zunächst unter anderem Künstlernamen auf. Ende der Neunzigerjahre veröffentlicht sie als "Junia" erste Songs und ist damit unter anderem in TV-Formaten wie "The Dome" zu Gast. Erst 2009 entscheidet sie sich für den Namen Ella Endlich. Der Vorname entsteht als Kombination zweier Familiennamen: Eleonore und Hella - ihre Großmutter und Cousine. Die wenigsten wissen, dass sie eigentlich Jacqueline Zebisch heißt. Ihren Nachnamen übernimmt sie von ihrem Vater, mit dem sie bis heute eng zusammenarbeitet.

Carmen Nebel ist Ella Endlichs Stiefmutter Familiär verbunden: Carmen Nebel und Ella Endlich. Bild: picture alliance / SvenSimon

Nicht nur Ellas Vater ist bekannt. Viele Fans dürfte es überraschen, dass auch ihre Stiefmutter einen berühmten Namen trägt. Die Moderatorin Carmen Nebel ist seit 2011 mit Norbert Endlich liiert und seit 2021 auch mit ihm verheiratet. Die Sängerin hat sich in der Vergangenheit öfter zur Beziehung ihres Vaters geäußert, immerhin trennte dieser sich erst 2011 von Ellas Mutter. "Das war damals sicher nicht zu erwarten. Das ist aber eine sehr, sehr private Entscheidung von meinem Vater - und die respektiere ich", sagte sie im Interview mit "Bunte". Bis heute scheint die Patchwork-Familie gut klarzukommen und eine innige Beziehung zueinander zu haben. "Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir uns gut verstehen", so Ella Endlich.

Unser Verhältnis ist von Grund auf positiv und professionell. Ella Endlich über ihre Beziehung zu Carmen Nebel

Ella Endlich privat: Liebe, Familie und ein besonderes Baby-Glück Auch im Liebesleben von Ella Endlich gab es einige Wendungen. Die Sängerin war mit dem Managing Director Marius Darschin liiert, bevor sich das Paar zunächst trennte. Ein voller Terminkalender und die räumliche Distanz führten zum Aus. "Letztendlich haben ge­trennte Städte, das viele Reisen sowie die Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir beide zurzeit in unserem beruflichen Leben stehen, uns zu wenig Zeit zum gemeinsamen Ausat­men gelassen", verriet Endlich der "Gala". Umso größer war die Überraschung dann Anfang 2023, als die Musikerin über Instagram ihre Schwangerschaft verkündete. Gleichzeitig machte sie öffentlich, dass Marius Darschin der Vater ihres Babys ist. "Diesen Zauber möchte ich so privat wie möglich halten, wie ihr verstehen werdet. Eines sei jedoch gesagt: Marius und ich … wir freuen uns", schrieb sie zu ihrem Post. Heute hält Ella Endlich ihr Familienleben weitgehend privat. Über die Geburt ihres Sohnes sprach sie dennoch. Besonders bewegend sei für sie gewesen, dass sie und ihr Partner alles gemeinsam erlebt haben. Rückblickend bezeichnet sie diesen Augenblick als "magischen Moment".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Erfolgreich auf der Bühne und im TV Neben ihrer Musikkarriere überzeugt Ella Endlich immer wieder auch als Musical- und TV-Star. Ob bei Konzerten, Fernsehshows wie "Wer weiß denn sowas?", "Das große Promibacken", "Hits! Hits! Hits!" oder Theaterproduktionen - die Sängerin zeigt regelmäßig ihre Vielseitigkeit. Und trotz prominenter Familienverhältnisse ist klar: Ella Endlich hat sich ihren Erfolg längst selbst aufgebaut.