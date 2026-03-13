Überraschende Baby-News von Mike Cees: Der Reality-Star erwartet eine Tochter. Öffentlich bekannt war die Beziehung zu seiner Freundin nicht. Jetzt hat sich der 38-Jährige in einem Instagram-Post an sein ungeborenes Kind gewandt.

Was trübt Mikes Vorfreude auf den Nachwuchs?

"Meine kleine Tochter, es zerreißt mir das Herz, diese Worte zu schreiben. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dich in allen Phasen deines Aufwachsens zu begleiten und Teil deines Lebens zu sein", schrieb Mike Cees. "Du hattest von der ersten Sekunde an einen festen Platz in meinem Herzen." Dann wird es schmerzlich: "Vielleicht werde ich vieles davon nicht miterleben können. Nicht so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und das tut unendlich weh."

Mit dem Instagram-Post (Account: @mikecees_official) scheint er viele überrascht zu haben. Denn dass der "Promi-Büßen"-Star überhaupt eine Partnerin hat, war bislang öffentlich nicht bekannt - geschweige denn, dass sie ein Kind erwartet.

Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich bei Cees' Partnerin um eine bayerische Unternehmerin. Die beiden sind seit über einem Jahr zusammen. Zuletzt wohnten sie gemeinsam in Dubai - bis es zum Streit kam. Daraufhin kehrte die schwangere Frau nach München zurück. Ihre Identität hatte Mike bisher bewusst geschützt, da sie nicht im Rampenlicht stehen wollte.