"Es zerreißt mir das Herz": Ex-"Promi-Büßen"-Kandidat Mike Cees wird Papa - doch seine Freude ist getrübt
Überraschende Baby-News von Mike Cees: Der Reality-Star erwartet eine Tochter. Öffentlich bekannt war die Beziehung zu seiner Freundin nicht. Jetzt hat sich der 38-Jährige in einem Instagram-Post an sein ungeborenes Kind gewandt.
Mike Cees hat in Staffel 2 Buße getan
Was trübt Mikes Vorfreude auf den Nachwuchs?
"Meine kleine Tochter, es zerreißt mir das Herz, diese Worte zu schreiben. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dich in allen Phasen deines Aufwachsens zu begleiten und Teil deines Lebens zu sein", schrieb Mike Cees. "Du hattest von der ersten Sekunde an einen festen Platz in meinem Herzen." Dann wird es schmerzlich: "Vielleicht werde ich vieles davon nicht miterleben können. Nicht so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und das tut unendlich weh."
Mit dem Instagram-Post (Account: @mikecees_official) scheint er viele überrascht zu haben. Denn dass der "Promi-Büßen"-Star überhaupt eine Partnerin hat, war bislang öffentlich nicht bekannt - geschweige denn, dass sie ein Kind erwartet.
Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich bei Cees' Partnerin um eine bayerische Unternehmerin. Die beiden sind seit über einem Jahr zusammen. Zuletzt wohnten sie gemeinsam in Dubai - bis es zum Streit kam. Daraufhin kehrte die schwangere Frau nach München zurück. Ihre Identität hatte Mike bisher bewusst geschützt, da sie nicht im Rampenlicht stehen wollte.
Kampf um die Tochter
In seinem Post macht Mike klar, dass er für seine Tochter da sein will: "Du bist das Wertvollste in meinem Leben. Du warst Hoffnung in Momenten, in denen alles dunkel war. Der Gedanke an dich hat mir Kraft gegeben, weiterzugehen. Und genau deshalb kämpfe ich weiter."
Gegenüber der "Bild" sagte er: "Ich wusste nicht mehr, was ich sonst tun soll. Ich bin verzweifelt und kämpfe für meine Tochter." Seine Freundin äußerte sich bislang nicht.
Mike ist aus vielen TV-Formaten bekannt und sorgte wiederholt für Aufsehen. Insbesondere im "Sommerhaus der Stars" zeigte er problematisches Verhalten gegenüber seiner damaligen Frau Michelle. Macho- und Sexismus-Vorwüre waren die Folge.
