Stefanie Hertel und Marco Ventre laden ein
"Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026": Schlager-Show im MDR wartet morgen mit diesen Stars auf - und hier gibt's den Livestream!
Veröffentlicht:von Redaktion
Wer ist bei "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" am 24. Januar dabei? Alle Infos zur Show im MDR und den direkten Link zum kostenlosen Livestream findest du hier. So verfolgst du das Schlager-Highlight auf Fernseher, Handy, Tablet oder PC.
Wann und wo kann ich ″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″ streamen?
"Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" wird am Samstag, den 24.01.2026 auf dem Sender MDR und im kostenfreien Livestream auf Joyn gezeigt. Beginn ist um 20:15 Uhr. Ob Smartphone, Tablet, Smart-TV oder PC - auf der Streaming-Plattform siehst du die komplette Sendung bequem auf dem Endgerät deiner Wahl.
Samstag, 24.01. 20:15 Uhr • Wenn die Musi spielt
Winter Open Air 2026
133 Min
″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″: Das erwartet dich
Die Programmvorschau für "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" am 24. Januar 2026: Après-Ski-Party-Stimmung in Wintersportklamotten: Aus Bad Kleinkirchheim hallen volkstümliche Klänge und Schlager von Ross Antony über voXXclub, Nockis bis zu Olaf Berger durch die Kärntner Nockberge. Stefanie Hertel und Marco Ventre führen am Samstag als Moderatoren durch die Show.
Die Schlager-Stars im Überlick:
VoXXclub
Sonia Liebing
Chris Steger
Fantasy
Ross Antony
Olaf Berger
Natalie Holzner
Francine Jordi
Charlien
Nockis
Die Fetzig'n aus dem Zillertal
Mountain Crew
Die Edlseer
Die Lungauer & Monika Avsenik
Die Lauser
Markus Wohlfahrt
Combo
Alle Fakten zu ″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″ im TV und Livestream
Datum: 24.01.2026
Übertragung: MDR-Livestream auf Joyn
Moderatoren: Stefanie Hertel, Marco Ventre
Länge: 133 Minuten (von 20:15 bis 22:28 Uhr)
In HD: ja
So siehst du die kostenlosen Livestreams von ″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″ über Joyn auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream von "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass du die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert hast - also entweder auf deinem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV.
Hast du ein Android-Endgerät, findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store. Für iPhone oder iPad ist sie über den Apple App Store installierbar.
Du willst Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV streamen? Das ist derzeit mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV möglich.
Kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem PC schauen
Du kannst Joyn auch in jedem Internet-Browser nutzen. Bei einigen Sendern brauchst du dafür nur eine Registrierung. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
+++ Dieser Vorschautext wurde auf Basis von aktuellen TV-Daten generiert und redaktionell geprüft. +++
Mehr entdecken
Ihr Weg zur Schauspielerei
Nilam Farooq: Darum beendete der Film-Star die Youtube-Karriere
Erstaunliche Fotos
Monika Baumgartner vor 47 Jahren: So sah sie früher aus
Wie läuft das Patchwork-Modell beim Schauspieler?
"Stromberg"-Star Oliver Wnuk: "Als Kind wollte ich Papst werden"
Beim "Promi-Büßen" auf Platz 9
Bauernhof, Promi-Büßen und jetzt Dschungelcamp: Patrick Romer im Porträt
Erfolgreich - und abgekupfert?
"Die Tribute von Panem": Ist die Geschichte wirklich geklaut?
Der TV-Liebling stürzt sich in die Realitywelt
Vor Dschungel-Abenteuer: Das ist "Forsthaus Falkenau"-Star Hardy Krüger jr.