Er kann auch beatboxen Wie ein zweiter Bruno Mars: Liam bringt bei "The Voice Kids" das Studio zum Tanzen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer The Voice Kids "Eine kleine Superkraft": Liam überzeugt mit einem Song von Bruno Mars Videoclip • 06:33 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Tanzlaune bei "The Voice Kids"! Der 13-Jährige Liam performt einen Song von Bruno Mars mit so viel Energie, dass das ganze Studio aufspringt. Danach begeistert er sogar noch mit einem weiteren Talent.

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Ich hab das Gefühl, dass du ein geborener Rockstar bist. Heiko Lochmann ist schwer beeindruckt von Liam

Er hat eine Superkraft in der Stimme "Ich bin ready für die Bühne", erklärt Liam kurz vor seiner Blind Audition bei "The Voice Kids" 2026. Von Nervosität keine Spur, obwohl er zum ersten Mal auf einer Bühne steht. Der 13-Jährige aus Hanau performt "Runaway Baby" von Bruno Mars und macht dem Original-Sänger alle Ehre. Mit einer beneidenswerten Lässigkeit tanzt er über die Bühne und singt gezielt mal das Publikum links dann wieder rechts an. Die Energie springt über und die Leute klatschen mit, stehen auf und tanzen. Leony und HE/RO drehen sich um und schließen sich der Partystimmung an. "Das hat so Spaß gemacht", sagt Leony nach dem Auftritt und lobt seinen "supergeilen Flow". Heiko Lochmann zeigt sich ebenfalls begeistert von Liams Besonderheit: "Du nailst das so krass! Du hast so 'nen Rock in der Stimme, das mag ich. Dieses Kratzen, das musst du dir auch beibehalten. Weil das hat so 'nen Akzent, den hat nicht jeder. Der ist selten. Und wenn man ihn hat, dann ist das wie so 'ne kleine Superkraft."

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Coach-Duell: Wer kann besser beatboxen? Für die Team-Entscheidung gibt es diesmal einen besonderen Wettkampf. Neben dem Singen hat Liam nämlich noch ein weiteres Talent: Beatboxen. Nachdem er mit einer kleinen Kostprobe erneut für Applaus sorgt, hat Alvaro eine Idee: Leony und HE/RO sollen ein Beatbox-Duell austragen. Das Publikum ist sofort begeistert! Leony wandelt die Aufgabe etwas um. Während Liam beatboxt, überrascht sie mit einer starken Rap-Performance. Da staunt auch Alvaro nicht schlecht: "Wow! Das war krass!" Kann HE/RO das überbieten? Heiko und Roman geben ihr Bestes. Sie gehen auf die Bühne und beatboxen gemeinsam mit Liam. Erneut Jubel im Studio. Für welches Team wird sich Liam jetzt entscheiden?

Der 13-Jährige überlegt noch mal kurz und verkündet dann seine Wahl: Er geht zu Team HE/RO. Ob das an den Beatbox-Künsten lag, lässt er allerdings offen. Wie es mit Liam weitergeht und wer es ins Finale schafft, siehst du in den neuen Folgen von "The Voice Kids". Die gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Freitag sowie noch einmal zusätzlich am Samstag, den 21. März. Alle Sendezeiten im Überblick.