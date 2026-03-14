Exklusiv vorab
"The Voice Kids": Battle der jüngsten Talente sorgt für größte Gefühle
Veröffentlicht:von Martin Meyer
The Voice Kids
Exklusiv vorab: Fiona, Pablo, Nivedh und Hedi verzaubern alle mit "Nessaja"
Videoclip • 03:28 Min • Ab 6
Nach Ende der Blind Auditions steht schon das nächste Highlight bei "The Voice Kids" 2026 an. In den Battles bilden die Talente diesmal eigene Bands. Nivedh, Hedi, Fiona und Pablo sind die jüngste Gruppe in Folge 7. Hier kannst du ihren herzerwärmenden Auftritt schon jetzt vorab sehen.
Die kleinsten haben die größten Gefühle hier in den Raum gebracht.
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Vier Kinder mit wichtiger Botschaft
Alle haben ein Lächeln im Gesicht nach diesem Auftritt. In den Battles von "The Voice Kids" 2026 geht es entzückend los. In Folge 7 singen Pablo (12), Nivedh (10), Hedi (9) und Fiona (9) aus Team Michael Patrick Kelly gemeinsam "Nessajah" von Peter Maffay.
In dem Lied geht es darum, seine kindliche Leichtigkeit nicht zu verlieren. Vielen Erwachsenen fällt das in unserer komplizierten und unsicheren Welt sehr schwer. Zwischen Leistungsdruck, Hektik und Ängsten kann die Perspektive eines Kindes helfen, sich wieder zu erinnern, was im Leben wirklich wichtig ist. Wer könnte diese Botschaft besser vermitteln als vier Kids mit Engelsstimmen?
Auf der Bühne dauert es auch nur Sekunden, bis Nivedh, Fiona, Pablo und Hedi alle Herzen berühren. Man sieht lauter entzückte Gesichter. Jedes Mal, wenn ein neues Talent anfängt zu singen, schmilzt wieder ein Coach dahin. Am Ende gibt es lange Standing Ovations.
Ihr habt uns allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert!
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Trotz des vielen Lobes steht auch eine schwierige Entscheidung an: Michael Patrick Kelly kann nur eines der vier Talente mit ins Finale nehmen. Wer wird das sein? Pablo, Nivedh, Hedi oder Fiona?
Das erfährst du in der ersten Battle-Folge von "The Voice Kids" 2026 am Freitag, den 20. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.
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