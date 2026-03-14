So süß! 8-jährige Ariana rührt das ganze "The Voice Kids"-Studio und erobert alle Herzen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Emilia Töpper The Voice Kids Eine großartige Gesangs-Performance: Ariana glänzt mit "Elefant" von LEA Videoclip • 06:42 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ein Song für ihre Mama! Im glitzernden Anzug steht die kleine Ariana auf der Bühne von "The Voice Kids" und schafft es, alle Herzen im Studio für sich zu begeistern. Ein Auftritt zum Dahinschmelzen!

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Ariana hat schon ihren eigenen Fan-Club Welche Achtjährige kann von sich behaupten, eine ganze Mannschaft an Fans mitzubringen? Ariana kann das. Zu ihrem Auftritt bei "The Voice Kids" 2026 bekommt sie Support von der gesamten Fußballmannschaft ihrer Mama. Das Damenteam der Union Berlin hat die kleine Ariana sichtlich ins Herz geschlossen. Mit großen Bannern und in Trikots stehen sie im Publikum. "Das gibt mir Kraft und Mut", sagt Ariana im Backstage. Wie viel, beweist sie kurz danach, als sie in einem glitzernden Zweiteiler die Bühne betritt. In dem großen Studio wirkt sie ganz klein. Und doch lauscht das ganze Studio gebannt ihrer Stimme.

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Gänsehaut im ganzen Studio Ariana hat kaum die erste Strophe von LEAs Lied "Elefant" gesungen, da buzzern Leony und die Lochmann-Zwillinge schon. Die zarte Stimme des Mädchens passt perfekt für den Song. Er handelt von einem sicheren Rückzugsort, an den man sich träumt, wenn einem alles zu viel wird. Im Lied ist das ein Schoß, ein Kakao und ein blauer Elefant. Für Ariana ist es ihre Mama, für die sie das Lied singt. Ein Liebesbeweis, wie man ihn sich nicht schöner vorstellen kann.

Für mich ist sie der größte Elefant der Welt, weil ich Elefanten so liebe. Ariana über ihre Mama

Kein Wunder, dass Ari auch die Herzen der Coaches und des gesamten Studios im Sturm erobern kann. Alle vier Stühle drehen sich für sie. Alle schmelzen dahin und wirken ganz beseelt.

Das ist so krass schön. Roman Lochmann

Die Coaches singen gemeinsam für Ariana Klar dass im Anschluss an diese Performance sofort der Coach-Fight ausbricht. Schließlich möchten alle das Ausnahmetalent gern in ihrem Team haben. Mit dem "Frauenpower"-Argument schafft Leony es schon mal, Ariana zu ihrem Stuhl zu lotsen. Der ist fast doppelt so groß wie sie. Von da aus bekommt die Ariana eine ganz besondere Darbietung. Alle Coaches stehen auf der Bühne und singen nur für sie "Musik sein" von Wincent Weiss. Ariana tut sich nach dieser Performance sichtlich schwer, sich für einen Coach zu entscheiden. Selbst ihre Mütter wissen nicht, für wen sich die Tochter entscheiden wird.

Aber dann trifft Ariana ihre Wahl: Alvaro Soler. Mit ihm als Coach geht es für sie weiter in die Battles. Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Freitag und Samstag. Alle Sendezeiten im Überblick.