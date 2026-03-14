Soul-Feeling Geschwister-Duo Nina und Roman sorgt mit Jazz-Performance für Standing Ovations bei "The Voice Kids" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 The Voice Kids Cooles Geschwister-Duo: Nina und Roman flashen mit Jazz-Song von Lady Gaga Videoclip • 06:48 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die Geschwister Nina und Roman begeistern bei den Blind Auditions von "The Voice Kids" mit wundervollen Harmonien und virtuosem Saxophon-Spiel. Nach dem Vierer-Buzzer gibt es noch eine besondere Zugabe.

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Harmonischer Auftritt mit Saxophon Geschwister sind nicht immer ein Herz und eine Seele. Doch diese beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen. Die 14-jährige Nina und der zehnjährige Roman aus Bochum singen gemeinsam bei "The Voice Kids" 2026. Sie sind froh, dabei die Aufregung teilen zu können. Auf der Bühne legt Roman zunächst mit dem Saxophon los, bevor seine Schwester Nina mit Gesang einstimmt. Mit dem Jazz-Klassiker "Cheek to Cheek" in der Version von Lady Gaga und Tony Bennett beweisen sie nicht nur Mut zur Genre-Wahl, sondern auch eine beeindruckende Harmonie - die Coaches und das Publikum zeigen sich begeistert. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten: Zuerst buzzern Heiko und Roman Lochmann, kurz darauf drücken Alvaro Soler und Michael Patrick Kelly gleichzeitig - Leony macht den Vierer-Buzzer perfekt. Standing Ovations im ganzen Saal.

Schau hier die komplette Folge mit Nina und Roman kostenlos auf Joyn! Ganze Folge The Voice Kids Blind Auditions 6: Wer sichert sich die letzten freien Plätze? Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.03.2026 • 89 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Coaches loben die Geschwister Nach dem Auftritt ist die Resonanz positiv, vor allem bei Team HE/RO. Die beiden Musiker schwärmen:

Ihr habt so schön harmoniert zusammen! Heiko und Roman Lochmann

Und weiter: "Das war für mich, als würde ich selbst in den Spiegel gucken und uns sehen, als wir selbst auch ein bisschen jünger waren." Doch nicht nur die Zwillinge zeigen sich beeindruckt. Auch Alvaro Soler ist völlig aus dem Häuschen:

Oh mein Gott, ich habe es geliebt! War so cool! Alvaro Soler

Spontaner Throwback-Moment unter Jazz-Fans Plötzlich sorgt Michael Patrick Kelly für eine Überraschung. Er erzählt, dass er als Zehnjähriger den Jazz-Musiker Louis Armstrong immer wieder imitiert habe. Euphorisch sagt er: "Ich hätte irgendwie Bock, einen kleinen Throwback mit euch zu machen!" Gesagt, getan: Gemeinsam stimmen sie "When the Saints Go Marching In" von Louis Armstrong an - erst Michael Patrick Kelly, dann Nina, schließlich Roman. Ein echter Gänsehautmoment! Ob er die Bochumer Geschwister so von seinem Team überzeugen kann?

In welches Team wollen Nina und Roman? Doch am Ende gibt es eine Überraschung! Die Entscheidung von Nina und Roman fällt auf Team Alvaro. Michael Patrick zeigt sich sichtlich getroffen, während Alvaro strahlt: "Ich bin so happy, dass ihr bei mir seid." Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr - jetzt am Freitag und Samstag. Alle Sendezeiten im Überblick.