Eine neue Folge! "Anna und ihr Untermieter"-Star Katerina Jacob privat: Was hat sie mit ihrer Rolle gemeinsam? Aktualisiert: Vor 5 Stunden von teleschau In "Anna und ihr Untermieter" spielt Katerina Jacob die titelgebende Rolle der Anna. Sie hat mit ihrer Serienfigur auch privat einiges gemeinsam. Bild: ARD Degeto Film/Frank Dicks

Seit 2020 leben und streiten "Anna und ihr Untermieter" nun schon miteinander. Auch in "Volles Haus" nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund. Im wahren Leben gibt sich Hauptdarstellerin Katerina Jacob ebenso offen. Auch in Bezug auf ihre Krebserkrankung.

Schau "Anna und ihr Untermieter: Volles Haus" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 23. Januar um 20:15 Uhr einschalten!

"Anna und ihr Untermieter": Wie ein altes Ehepaar Nachdem sie von ihrem Mann verlassen worden war, fand sich Anna Welsendorff (Katerina Jacob) vor gut fünf Jahren plötzlich in finanziellen Problemen wieder. Um die Haushaltskasse aufzubessern, nahm sie schließlich den grummeligen Werner Kurtz (Ernst Stötzner) als Untermieter im einstigen Kinderzimmer ihrer Tochter bei sich auf. Seitdem beharken sich die ehemalige Parfümverkäuferin und der frühere Leiter eines Kölner Ordnungsamtes wie ein altes Ehepaar. So auch im neuesten, fünften Film der Reihe "Volles Haus".

Darum geht es im fünften Film von "Anna und ihr Untermieter: Volles Haus" Im neuen Film der Reihe "Anna und ihr Untermieter: Volles Haus" wird aus dem nicht ganz echten Ehepaar ein ebenso unechtes Großelternpaar. Denn "Herr Kurtz" hat eine ziemlich gut versteckte soziale Ader. Und so bringt er eines Tages die kleine Pia (Soraya Maria Efe) von seiner ehrenamtlichen Arbeit bei der Tafel mit nach Hause. Ihre Mutter war dort zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Anna ist positiv überrascht über Kurtz' Aktion. Doch die wird nicht ohne Folgen bleiben, schließlich kann man nicht einfach ein fremdes Kind mit nach Hause nehmen. Das wissen nicht nur Anna und ihr Untermieter, sondern vor allem auch dessen Freund und Kollege Klaus (Max Herbrechter), der ebenfalls bei ihnen Unterschlupf sucht. Doch die resolute Anna wird schon dafür sorgen, dass der Prinzipienreiter sie nicht verrät. Oder? Nebenbei steht auch noch die Hochzeit ihrer Tochter Karin (Katharina Schlothauer) an. Die Verlobung mit Arzt Jens (Golo Euler) hatte im letzten Film bereits für jede Menge Aufruhr gesorgt, da sein Vater (Herbert Knaup) sich mit seinem arroganten Standesdünkel gegen die Verbindung ausgesprochen hatte. Doch auch dieses Problem weiß Anna mit ihrer offenen, ehrlichen Art zu meistern.