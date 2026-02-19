Und noch eine fantastische Newcomerin aus England: Sienna Spiro!

Das Vereinigte Königreich gilt ja nicht umsonst als Mutterland der Popmusik. Das merkt man auch am Nachwuchs: Nach Raye, Lola Young und Olivia Dean steht mit Sienna Spiro schon die nächste fantastische Newcomerin parat, um mit ihrer Soulstimme die weltweiten Charts aufzumischen.

Der amerikanische Late-Night-Host Jimmy Fallon ist es gewohnt, die ganz Großen im Pop auf seiner Couch und auf seiner Studiobühne zu haben. Als die britische Sängerin Sienna Spiro allerdings Anfang Januar ihre soulige Ballade "Die On This Hill" performte, verschlug es selbst ihm mal kurz die Sprache. Kein Wunder: Spiro ist eine Erscheinung. Cool, classy, mit einem Retro-Style, der an James Bond, "Mit Schirm, Charm und Melone" oder "Charlie’s Angel" erinnert. Der absolute Knock-out für alle, die noch das Glück haben, Spiro neu entdecken zu dürfen, bleibt aber: ihre Stimme! Bei "Fallon" wird diese auch noch von einem kompletten Streicherensemble begleitet, was die Performance erst recht überirdisch erscheinen lässt.

Keine Frage, es läuft gerade gut für die 2005 geborene, britische Newcomerin Sienna Spiro, deren Debütsingle "NEED ME" im Jahr 2024 veröffentlicht wurde. Schon die war ein Killer: sehnsüchtige Lyrics auf einem zarten Piano, vorgetragen mit einem Soul und einer Empathie, die ihresgleichen suchten. Heute ist Spiro neben Raye und Olivia Dean eine von drei Engländerinnen, die in den Top 10 der globalen Streaming-Charts sind. Und sie hat schon jetzt ein abendfüllendes Oeuvre an Songs, das einen emotionalen Konzertabend verspricht. Neben den bereits genannten sind das vor allem das passend betitelte "You Stole The Show", das erstaunlich beat-lastige "Dream Police", das rotzig getextete und sanft gesungene "BACK TO BLONDE" und die stimmgewaltige Pianoballade "MAYBE.". Ihre "The Visitor Tour '26" war in den Vereinigten Staaten innerhalb kürzester Zeit ausverkauft – und so wird das bestimmt auch in Deutschland sein, wenn Spiro im Mai hierzulande unterwegs ist.

Dass Sienna Spiro nicht mal zwei Jahre nach dem Release ihrer Debütsingle schon so überzeugend performt, kommt übrigens nicht von ungefähr. Sie singt und schreibt Songs seit sie zehn ist – und wusste schon immer, dass sie auf die Bühne muss. Ihre frühe musikalische Bildung holte sie sich im eigenen Jugendzimmer nur bei den größten Vorbildern. Sie nennt Etta James, Frank Sinatra, Amy Winehouse und Frank Ocean als Leitsterne ihrer Inspiration.

In einem aktuellen Interview mit dem Magazin "Musikexpress" erklärte Sienna Spiro, dass für sie "Songwriting und die Performance" das Wichtigste in ihrer Karriere sei: "Es ist so ein Zwischending, denn ich schreibe schon mein ganzes Leben lang. Ich muss es einfach, und es ist das Einzige, was man nie aufgeben kann. Man kann immer weitermachen, und es gibt so viel Musik da draußen, so viel zu erschaffen und so viel auszudrücken – es gibt keine Grenzen beim Songwriting." Man könne sein ganzes Leben damit verbringen, Musik zu entdecken, sagt sie mit spürbarer Begeisterung. "Es gibt Hunderte von Instrumenten, Hunderte von Klängen, Hunderte von Menschen, deshalb ist Songwriting so wichtig für mich und wird es immer sein. Und dann ist da noch das Performen, das ist so wichtig, weil man nur da wirklich präsent ist und nur da sein kann."