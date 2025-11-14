So funktioniert das "Live-Krimi-Dinner" mit den "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Am 22. November
Ein Mord, ein Schloss - und Millionen Ermittler:innen vor dem Fernseher: Am 22. November wagen ARD und ORF ein TV-Experiment zusammen mit den Münster "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers, das es so noch nie im Fernsehen gab.
Wenn Axel Prahl und Jan Josef Liefers gemeinsam vor der Kamera stehen, ist eines sicher: Es gibt Einschaltquoten im Rekordbereich. Als Kult-Duo Thiel und Boerne prägen sie seit über zwei Jahrzehnten den Münsteraner "Tatort" - und nun schreiben sie Fernsehgeschichte: Mit "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" bringen sie am 22. November ab 20:15 Uhr ein interaktives Live-Krimi-Event auf den Bildschirm, das in Echtzeit gespielt, gesendet - und vom Publikum mitentschieden wird.
Mord beim Dinner: Wer ist die Mörderin oder der Mörder?
Schauplatz des TV-Specials ist ein prunkvolles Schloss, in dem sich Familie und Freunde eines einflussreichen Brettspiel-Unternehmers versammeln. Anlass: der 70. Geburtstag von Firmenpatriarch Maximilian Kampstahl. Doch noch bevor die große Feier richtig beginnt und die Nachfolge verkündet wird, geschieht ein Mord - wer jedoch stirbt und wer dafür verantwortlich ist, bleibt zunächst offen.
Was folgt, ist ein Spiel aus Verdacht, Täuschung und Enthüllungen, denn: Jeder Gast hat Geheimnisse, Motive und alte Rechnungen offen.
Das Besondere: Die Zuschauer ermitteln mit. Per Telefon-Voting oder SMS können sie live darüber abstimmen, wen sie für den Täter oder die Täterin halten. Im Studio diskutieren prominente Co-Ermittler:innen sowie ein Live-Publikum die Indizien - während Jessy Wellmer, bekannt aus den "Tagesthemen", als Moderatorin durch den Abend führt.
Das Schloss selbst ist keine echte Location, sondern eine eigens für das Event gebaute Kulisse in den MMC-Studios Köln, die den Charme eines historischen Adelsanwesens nachbildet.
Es bleibt spannend - bis zur letzten Minute!
Statt als Kommissar und Rechtsmediziner stehen Axel Prahl und Jan Josef Liefers diesmal in völlig neuen Rollen: Prahl übernimmt als Erzähler Harry Raven die Rolle des Beobachters. Er sammelt Hinweise, analysiert das Geschehen und führt das Publikum durch die Ermittlungen.
Liefers verkörpert hingegen Maurice Chevalier, einen charmanten Maestro, der im Schloss direkt mit den Figuren interagiert und die Handlung aktiv beeinflusst - oft mit unvorhersehbaren Folgen.
Gemeinsam lenken sie das improvisierte Spiel, das sich während der zweistündigen Livesendung entwickelt. Die Schauspieler:innen im Schloss kennen lediglich ihre Charaktere, nicht aber den Verlauf der Geschichte. Damit bleibt die Spannung bis zur letzten Minute garantiert - auch für die Darstellenden selbst.
Das Ensemble
Das Ensemble im Schloss ist prominent besetzt: Uwe Ochsenknecht spielt den Gastgeber und Brettspiel-Magnaten "Maximilian Kampstahl", Martina Hill seine ehrgeizige Ehefrau "Zoé". Max Giermann verkörpert den exzentrischen Sohn "Anselm", Verena Altenberger die ambitionierte Tochter "Eila". Annette Frier ist als Psychiaterin "Helene Blesnik" dabei, Serkan Kaya als der undurchsichtige Anwalt "Dr. Philipp Menasse" und Jürgen Maurer als schweigsamer Chauffeur "Rocco".
Eine besondere Rolle übernimmt Bill Kaulitz: Als flamboyanter Partyplaner "Angel" sorgt er mit viel Showgefühl für zusätzliche Spannung.
Neugierig geworden? "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" läuft am 22. November um 20:15 Uhr auf Das Erste - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" am 22. November:
