Ausgabe am 31. Januar
Verletzung zwingt Senta Berger zum "Klein gegen Groß"-Aus: NDR findet Ersatz
Veröffentlicht:von spot on news
Nach einem unglücklichen Sturz muss Schauspielerin Senta Berger ihre Teilnahme an der nächsten "Klein gegen Groß"-Show am 31. Januar absagen. Der NDR hat jedoch schon einen Ersatz gefunden.
Ende des Monats wird eine neue Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" ausgestrahlt. Ursprünglich war angekündigt, dass auch Senta Berger dabei sein soll. Sie wird allerdings nicht in der Ausgabe vom 31. Januar zu sehen sein, wie der Norddeutsche Rundfunk auf Nachfrage der Nachrichtenagentur "spot on news" bestätigt. Berger habe ihre Teilnahme leider absagen müssen, stattdessen werde Kollegin Adele Neuhauser an ihre Stelle treten.
Schon mal vormerken: Die nächste Ausgabe "Klein gegen Groß" hier im kostenlosen Livestream
Unglücklicher Sturz setzt Senta Berger außer Gefecht
Vermutlich weil sich Berger kürzlich bei einem Sturz schwer verletzt hat und die Show zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgezeichnet war, wird die Schauspielerin nicht zu sehen sein. Sie hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen und musste operiert werden. Ihr Sohn Simon Verhoeven gab jedoch Entwarnung. "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut", sagte er vor wenigen Tagen "Brisant".
Diese Stars sind in der nächsten "Klein gegen Groß"-Ausgabe dabei
In der Show, in der Promis in abwechslungsreichen Herausforderungen gegen Kinder antreten, wird Neuhauser auf die 11-Jährige Chiara treffen. Die "Tatort"-Kommissarin und Chiara möchten herausfinden, "welches Wiener Madl die klassischen Kaffeehäuser besser anhand eines Auszugs ihrer Getränkekarte erkennt", wird angekündigt.
Daneben treten am 31. Januar bei "Klein gegen Groß" ab 20:15 Uhr im Ersten an: Eiskunstlauflegende Katarina Witt , Moderator Sebastian Pufpaff, dessen Kollege Dirk Steffens, Sänger Wincent Weiss, Komiker Till Reiners, Schwimm-Ikone Franziska van Almsick, Quiz-Expertin Marie-Louise Finck und "Ninja Warrior" Philipp Göthert. Moderiert wird die Show von Kai Pflaume.
Schon diese Highlights mit Senta Berger auf Joyn entdeckt?
Mehr entdecken
