Deutschrap verneigt sich am 7. Mai vor Xatar

Am 7. Mai 2025 starb der deutsche Rapper Xatar. Genau ein Jahr nach seinem Tod versammeln sich dutzende namhafte Deutschrap-Größen in der Kölner Lanxess Arena und zelebrieren einen "Tribute To Xatar".

Giwar Hajabi alias Xatar war sicher eine der schillerndsten Figuren im an schillernden Figuren nicht armen Deutschrap. Er war Flüchtlingskind, Sohn eines Komponistenpaares, Selfmade-Millionär, Real-Life-Gangster, Familien-Menschen, Label-Impresario, Rapper – all das zusammen. Sein Motto lautete dabei schon immer: "Alles oder nix". Kein Wunder, dass deshalb sein Debütalbum so hieß. Und sein Label. Und seine Autobiografie.

Xatar, dessen Künstlernamen übrigens das kurdische Wort für Gefahr ist, sagte einmal: "Ich habe früh gelernt, dass man etwas schaffen muss, damit man nicht in Vergessenheit gerät. Aber manchmal, da muss man auch etwas schaffen, damit man sich selber nicht vergisst."

Xatar starb am 7. Mai des vergangenen Jahres. Eine Meldung, die eine regelrechte Welle an Beileidsbekundungen auslöste. Tausende schauten in den Tagen danach noch einmal "Rheingold" – den starken Spielfilm von Fatih Akin, der Xatars aufregendes Leben ebenso aufregend nacherzählte.

Fatih Akin sagte in einem Interview mit dem "Rolling Stone" kurz nach dem Tod über Xatar: "Menschen wie Xatar haben die deutsche Kultur verändert. Deutscher HipHop ist – ähnlich wie auch deutscher Punk – mehr als nur eine Adaption von einem bestehenden Sound gewesen. Es ist etwas Eigenes daraus geworden. Und er war dafür mitverantwortlich. Er war einer der eloquentesten Rapper, die ich kenne. Die Art wie er mit der deutschen Sprache umgegangen ist, war einmalig. Und sie hat Spuren hinterlassen."

An seinem ersten Todestag wird sich nun ein großer Teil von Rapdeutschland vor diesem Künstler verneigen. Beim Tribute To Xatar in der Lanxess Arena werden erwartet: SSIO, Haftbefehl, Farid Bang, Peter Fox, Jan Delay, Mero, Bausa, Max Herre & Joy Denalane, Dardan, Samy, Schwesta Ewa, Eno, Kalim & die heavytones und sogar Moderator und Musiker Jan Böhmermann. Man muss nur auf diese Liste schauen, um zu wissen: Das wird ein besonderer Abend, wie man ihn wohl nur einmal erleben wird.