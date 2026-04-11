Nino De Angelo feiert „Un Momento Italiano” unter blauem Himmel

Domenico Gerhard Gorgoglione ist in Deutschland vor allem unter seinem Künstlernamen Nino De Angelo bekannt. Der Sohn italienischer Einwanderer wird zwar auf ewig mit seinem Hit "Jenseits von Eden" verbunden sein, hat aber noch viele andere spannende Lieder im Oeuvre. Und sogar ein Album in italienischer Sprache namens "Un Momento Italiano", das 2004 veröffentlicht wurde – und dass er nun ins Zentrum seiner großen Open-Air-Sommertournee stellen wird.

Italo-Pop oder Schlager mit italienischem Temperament sind dieser Tage angesagter denn je. Da muss man sich nur TV-Show-Abende mit Giovanni Zarrella anschauen, oder ein Konzert von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys besuchen, um das zu verstehen.

Nun bringt ein weiterer Schlagerstar den Dolce Vita Vibe auf die deutschen Bühnen: Nino de Angelo. Wer nun verdutzt auf das Smartphone oder den Bildschirm schaut und versucht, den Ohrwurm von "Jenseits von Eden" wieder abzuschütteln, dem sei erklärt, dass auch dieser Musiker einige Lieder und gar Alben in italienischer Sprache im Repertoire hat. Warum denn auch nicht? Seine Eltern stammten immerhin aus dem italienischen Apulien, was ungefähr der "Hacken des Stiefels" ist.

Außerdem sorgte de Angelo im Herbst letzten Jahres für Schlagzeilen in ganz Deutschland, als er in diversen Interviews verkündete, dass er bald mit seiner Frau nach Italien auswandern werde. Dem Magazin "schlagerpuls.com" sagte er zum Beispiel: "Ich möchte wieder nach Italien und werde dahin auswandern. Das möchte ich spätestens ab Januar 2026 in Angriff nehmen. Wir haben schon ein tolles Objekt gefunden: ein alter Bauernhof, ein Reiterhof in Umbrien, und dort werden wir künftig leben. Wir müssen auch nichts renovieren oder umbauen, es ist alles bereitet. Wir müssen nur noch unsere Koffer packen, die Tiere und dann geht's los."

Vielleicht führte auch dieser Entschluss zur Idee seiner für den Sommer geplanten Tournee über die deutschen Freiluftbühnen. Die wird nämlich ein Album aus dem Jahr 2004 in den Mittelpunkt stellen, das ihm sehr wichtig ist: "Un Momento Italiano". Darauf sind 13 italienische Coverversionen versammelt – zum Beispiel das von der Band I Santo California 1974 aufgenommene "Tornerò", der von Pupo 1980 gesungene Hit "Su di noi" (mit dem er das renommierte Sanremo Musikfestival gewann), oder "Gente Di Mare" von Umberto Tozzi & Raf, mit dem die beiden 1983 beim Eurovision Song Contest antraten und einen mehr als respektablen dritten Platz erreichten. De Angelo singt all diese Lieder mit viel Liebe und Respekt in der Stimme – und wer genau hinhört, glaubt schnell, schon damals seine Italien-Vermissung spüren zu können.

Für die Fans seiner italienischen Interpretationen hat Nino De Angelo auch schon ein weiteres Album im Köcher: Am 12. Juni wird "Viva La Vita" erscheinen. Die erste Single daraus – eine Verneigung vor "Azzurro" – ist bereits draußen und zeigt den Schlagersänger stimmfest, mit charmant angerautem Timbre.

Die 16 Abende umfassende Tour wird am 12. Juni auf der Freilichtbühne Spremberg starten und am 30. August in Chemnitz im Wasserschloss Klaffenbach enden. Weitere Stationen sind Torgau, Görlitz, Dresden, Plauen, Schwerin, Bremen, Oranienburg, Eberswalde, Bruchsal, Ebern-Eyrichshof, Gelsenkirchen, Hanau, Magdeburg und Leipzig. Wer jetzt noch immer "Jenseits von Eden" im Ohr hat, darf sich übrigens ebenso auf die Tournee freuen: Die Verstanstalter:innen teilen nämlich mit, dass Nino De Angelo "natürlich auch seine legendären Songs" performen wird.