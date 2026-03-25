"magst du", il Civetto?

Das fünfte Album der Berliner Band il Civetto heisst "Träume aus Lava" und kommt im August. Auf den ersten Vorgeschmack "du bist schön (memo)" folgt nun die zweite Single "magst du" – ein lässig groovender Reggae-Pop-Song über die Frage, die uns alle mal gequält hat: "Magst du mich auch?"

Berlin hatte schon seine ersten Sonnentage, die zumindest einen kleinen Vorgeschmack gaben auf angeschickert schöne Abende am Maybachufer oder auf dem Tempelhofer Feld. Warum ein Text über il Civetto mit so einem Satz beginnt? Weil sie mit ihrer Musik diese Art von Berliner Sommerabend einfangen.

Außerdem begannen die Berliner ihre Karriere in einem ganz ähnlichen Setting. Im Sommer 2011 spielten sie spontan und natürlich nur so halblegal im Inneren des U-Bahnhofs Schlesisches Tor, das zog immer mehr Menschen an, die sich zur Musik drängten und das Ganze entwickelte sich zu einer regelrechten Menschenmenge. "Ein Freund von uns hat die Sicherheitsleute mit Döner bestochen, damit wir ein bisschen länger spielen konnten", erzählte die Band mal in einem Interview. Die Straße bebte an jenem Abend – und il Civetto beschlossen, dass sie dieses Gefühl ab sofort regelmäßig erleben wollen.

Das ist nun allerdings schon eine ganze Weile her. Leon Keiditsch (Bass, Gesang) und seine Bandkollegen haben seitdem auch außerhalb Berlins Fuß gefasst. il Civetto haben bald fünf Alben aufgenommen, ihre Touren sind stets gut besucht und eine sehr gut auf Open-Air-Festivals passende Band sind sie sowieso.

Album Nummer fünf, "Träume aus Lava", kommt zwar erst im August, aber il Civetto teilen schon jetzt die ersten Songs daraus. Erst kam im Dezember die vertonte Liebeserklärung "du bist schön (memo)", nun folgt das reggae-inspirierte "magst du". Wobei Leon explizit den Künstler Manu Chao als großen Einfluss nennt.

Lyrisch verhandelt Leon im Song diese nervenkitzelnde Phase, in der man nicht weiß, ob der Crush die Gefühle erwidern könnte. Die schicksalshafte Frage "Magst du mich auch?" beißt sich in dieser fragilen Zeit einer Beziehungsanbahnung wie ein hartnäckiger Ohrwurm ins Hirn. Eigentlich eine schöne Ironie, dass auch il Civettos "magst du" ein im besten Sinne fieser Ohrwurm ist…