Unheilig zelebrieren mit "LIEBE GLAUBE MONSTER" das Comeback

Nun ist es endlich draußen: Das erste Album des Grafen nach seinem spektakulären Comeback. "LIEBE GLAUBE MONSTER" ist ein ergreifendes, wuchtiges Themenalbum, das sehr gekonnt durch die Genres schwebt – von Metal über Schlager und Punkrock ist bei den 14 Songs plus Intro und Outro alles dabei.

Wie emotional diese Zeiten für den Grafen und sein Projekt Unheilig sind, merkte man vor allem bei seinem Bühnencomeback im September des letzten Jahres. Als er im Rahmen der Preisverleihung zur Goldenen Henne zum ersten Mal seit neun Jahren wieder auf einer großen Bühne stand, rollten ihm einige Tränen über die Wange, als er den Song "Wunderschön" zu Ende gesungen hatte. Der Graf sagte im Schweinwerferlicht: "Ich fühle mich wie so ein kleiner Junge, der in einen Süßwarenladen kommt, und du spürst in dem Augenblick, was dir so lange Zeit gefehlt hat. Es tut mir Leid, dass mich meine Emotionen gerade übermannen, aber das ist halt Musik, und das ist das, was ich liebe."

Wir erinnern uns noch einmal kurz: 2014 waren es seine Fans, die Tränen in den Augen hatten, weil der Graf seinen Abschied aus dem Musikgeschäft verkündete. Es folgte noch eine bewegende Tour und 2016 sein letztes Konzert in Köln. Dem Magazin "Brisant" erzählte der Graf über diese Zeit: „

Ich habe mein komplettes Studio verschenkt. Ich habe meinen Bart abrasiert. Ich habe meine Telefonnummer gewechselt, hab mein Handy ausgemacht und mir einen Camper gekauft. Ich bin mit meiner Frau und meiner Familie in den Urlaub gefahren und die ersten drei Jahre waren auch super.“ Nach drei sehr gechillten Jahren, kamen sie dann aber plötzlich wieder: Neue Lieder, die ihm nicht aus dem Kopf gehen wollten. Als er Anfang 2025 mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus musste, kam die Erkenntnis, dass seine Karriere als Unheilig noch lange nicht auserzählt ist. Die Comebacksingle "Wunderschön" – eine zugleich traurige und aufbauende Ballade – zielte direkt auf die Herzen der Fans. Im Chorus heißt es passenderweise: "Ich find es wunderschön, dich heute wiederzuseh'n / Und nach so langer Zeit noch einmal ein Stück mit dir zu geh'n / Lass uns Erinnerung'n schaffen, die unser Herz nie loslassen / Ich find es wunderschön, dass wir uns nach so langer Zeit als Freunde wiederseh'." Spätestens, wenn am Ende der Kinderchor dabei einsetzt, sollte man Taschentücher parat haben.

Die Nachfolge-Singles "Mein Löwe" und "Spiegel" zeigten dann, dass der Graf auf "LIEBE GLAUBE MONSTER" in Experimentierlaune ist: "Mein Löwe" beginnt als Pianoballade und mutiert dann auf halber Strecke zu sanftem Electro-Pop mit Streicherverstärkung. "Spiegel" wiederum ist fast schon schlageresk-zugänglich – und kommt mit einer sehr erbauenden Botschaft. Der Graft sagt zu dem Lied: "Ich möchte uns alle mit dem Song ermuntern, ehrlicher zu uns selbst zu sein. Und uns selbst mehr zu reflektieren. Wahrhaftiger zu sein. Dann wäre für uns selbst und auch im Miteinander mit unseren Mitmenschen schon viel erreicht. Und vieles leichter und friedvoller. Wir leben heute zunehmend Projektionen von uns selbst. In Rollen, in Filtern, in Wunschbildern. Versuchen, uns ständig zu optimieren. Höher, schneller, weiter. Doch das ist nicht die Wahrheit und auch nicht die Realität. Wir sind nicht immer perfekt. Wir sind nicht immer stark. Der Blick in den Spiegel zeigt uns, dass wir auch zerbrechlich sind. Das Leben vergänglich ist." Das würden wir so unterschreiben.

Der Graf lädt seine Fans mit offenen Armen ein, mit ihm ins Genre-Karussell zu springen. Aber warum auch nicht? War er doch immer schon ein Mann für viele Bühnen. Oder, wie er sagt: Unheilig hat sich schon immer durch eine sehr große musikalische Bandbreite ausgezeichnet. Von Metal über Pop, Rock und Balladen zu Schlager und Punkrock oder Alternative Musik und Electro findet sich alles in der Musikalität bei Unheilig wieder. Wir sind früher in Wacken und bei Carmen Nebel aufgetreten, dieser scheinbare Spagat ist Teil der Unheilig-DNA und dies bleibt auch "LIEBE GLAUBE MONSTER" so. Demnach wird es auf dem Album eine bunte Mischung aus schnellen Songs, härteren Songs, Balladen, Midtempo Songs oder auch schlageresken Titeln geben. Das alles ist Teil von Unheilig.“

Lyrisch darf man ebenfalls tiefe Einblicke erwarten. Er habe in den letzten neun Jahren viel Zeit gehabt, seine Inspiration und seine kreativen Ideen zu sammeln und in Musik zu fassen. Konkret bedeutet das für die Texte und gesungenen Geschichten: "Es sind die Themen und Facetten meines Lebens, die ich mit den Menschen teilen möchte. Meine Gedanken, Erfahrungen, Träume, Erlebnisse, Ängste und Emotionen. Musik war immer meine Sprache, und mit Musik geht das für mich am besten. Und der Albumtitel erschien mir passend, all das, worum es in meinen neuen Songs geht, zu vereinen."