Skye Newman ist die nächste große Stimme aus UK

Irgendwas machen die Engländerinnen da richtig: Nach Raye und Lola Young singt sich mit Syke Newman das nächste Riesentalent warm. Singles wie "FU & UF", "Family Matters" und "Walk" sind cheeky, selbstbewusst, kraftvoll und perfekt gesungen.

Es hat einen besonderen Reiz, wenn tolle Soulstimmen schmutzige Wörter singen: Und auch wenn man in England hochempfindlich ist und jedes "F-Word" im Radio und im TV auspiept, scheint man es dort halt doch irgendwie zu lieben, wenn ein stimmgewaltiges "Fuck" durch den Club oder aus den Kopfhörern schallt. Das beweist nicht nur Lola Young immer wieder, die ihr aktuelles Album gleich "I’m Only F**king Myself nannte, sondern 2025 auch die Newcomerin Sky Newman aus dem Südosten Londons: Einer ihrer besten Songs heißt „FU & UF", was für "Fuck you and your friends" steht. Es ist eine stimmgewaltige Hymne, voller Swag und Coolnes.

Newman sorgte schon mit ihrer Debütsingle "Hairdresser" für Aufsehen und landete damit 2025 prompt in den UK-Charts. Auch hier ist es vor allem das Zusammenspiel aus ihrer starken Stimme und den roughen, emotionalen, cheeky Texten, die viele begeisterten. Auch "Family Matters" aus dem gleichen Jahr punktete mit seinen hypnotischen, modernen R’n’B-Vibes.

Skye Newmann stammt aus recht einfachen Verhältnissen und verliebte sich dank ihrer Tante in das Musikmachen. Besagte Tante ist Jazz- und Blues-Sängerin und fixte sie mit den großen Sängerinnen des Genres an. Später begeisterte sich Newman für Amy Winehouse, Adele und Bob Marley – die allesamt Spuren in ihrem Sound hinterlassen haben.

Der BBC sagte sie in einem Interview: "Ich hatte schon immer ein Händchen für Worte. Meine Gefühle auf Papier auszudrücken, fiel mir viel leichter, als sie jemandem gegenüber zu äußern. Da ich aus einem so chaotischen und dramatischen Elternhaus stamme, konnte ich singen und dem entfliehen."

Aus dem Entfliehen ist inzwischen eine handfeste Karriere geworden: Im April ist Skye Newman auf "The Woman I Am"-Club-Tour in Deutschland zu sehen. Eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte, bevor sie in die größeren Locations aufsteigt …