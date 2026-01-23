Oscars: Diese drei deutschen Produktionen haben noch eine Chance auf den Preis

Auch wenn der deutsche Beitrag "In die Sonne schauen" aus dem Rennen ist, gibt es weiterhin deutsche Hoffnungsträger bei den Oscars 2026.

Deutschland hat doch noch Chancen auf die begehrte Trophäe bei den Oscars 2026: Drei ZDF/Arte-Koproduktionen gehen ins Rennen - von einem Familien-Drama bis zu einer Doku über Putins Russland.

Zwei Dramen mit Oscar-Chancen

Am 15. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Mittlerweile stehen die Nominierten fest. Fans des deutschen Films dürften auf den ersten Blick enttäuscht sein: Das Drama "In die Sonne schauen" ist nicht in der Kategorie "Bester Internationaler Film" vertreten.

Das bedeutet aber nicht, dass Deutschland gar nicht vertreten ist. Der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter ist für seine Filmmusik in "Hamnet" nominiert. Und: Gleich drei ZDF/Arte-Koproduktionen gehen ins Rennen um die Academy Awards - "Sentimental Value", "Sirāt" und "Ein Nobody gegen Putin".

"Sentimental Value" von Regisseur Joachim Trier geht mit beeindruckenden neun Nominierungen an den Start. Der Film erzählt von Nora und ihrer Schwester, die nach dem Tod ihrer Mutter das Elternhaus auflösen. Plötzlich taucht ihr Vater Gustav wieder auf - ein Regisseur, zu dem der Kontakt abgebrochen war. Er will Nora für sein neues, autobiografisches Filmprojekt gewinnen. Doch sie weigert sich, ihn zurück in ihr Leben zu lassen.