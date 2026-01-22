98. Academy Awards Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Anna-Maria Hock Welche Schauspielerin holt sich den Preis? Bild: Pramote_stock.adobe.com; backup16_stock.adobe.com; gomolach_stock.adobe.com

In der Nacht vom 15. auf den 16. März ist es wieder so weit: Die Oscars werden zum 98. Mal in der Geschichte verliehen. Jetzt ist bekannt, welche Schauspielerinnen die Chance auf einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" haben.

Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" Jessie Buckley in "Hamnet"

Rose Byrne in "If I had legs I'd kick you"

Kate Hudson in "Song Sung Blue"

Renata Reinsve in "Sentimental Value"

Emma Stone in "Bugonia"