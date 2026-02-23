Vorwürfe in Memoiren In den Rollstuhl gezwungen: Liza Minelli rechnet mit Oscars ab Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Lady Gaga und Liza Minelli auf der Bühne bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2022. Bild: IMAGO / USA TODAY Network

Der Oscar-Moment im Jahre 2022, bei dem Lady Gaga Liza Minnelli augenscheinlich zur Seite sprang, rührte Millionen. In ihrer Biografie erhebt die legendäre Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen die Academy.

Bei der Oscar-Verleihung 2022 trat Liza Minelli gemeinsam mit Lady Gaga auf, um den Oscar für den Besten Film zu überreichen. Anlass dafür war das 50. Jubiläum ihres ebenfalls preisgekrönten Films "Cabaret".

Rührende Moment - vermeintlich ... In einem Rollstuhl fuhr Liza Minelli auf die Bühne, wirkte klein und fragil, suchte den Text, verlor sich in ihren Notizen. Lady Gaga stand ihr schützend zur Seite, legte die Hand auf ihre Schulter und flüsterte hörbar "I got you" ins Mikrofon. Es war ein rührender Moment, der in die Geschichte der Oscarverleihungen einging. Liza Minelli erzählt ihn nun aber aus einer ganz anderen Perspektive.

Was damals niemand wusste Wie das Magazin "Variety" berichtet, schilderte sie in ihren Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!" ihre Sicht auf diesem Oscar-Auftritt - und wirf der Academy vor, den Moment absichtlich herbeigeführt zu haben. Wegen ihrer Rückenprobleme wollte sie in einem Regiestuhl sitzen. Stattdessen habe man ihr befohlen, in einem Rollstuhl zu sitzen "oder gar nicht aufzutreten". Als Begründung habe man ihr Alter und Sicherheitsbedenken genannt.

Hat sich Lady Gagsa nur als Helferin inszeniert? Für Minelli war das "Bullshit". Sie habe protestiert und sei untröstlich gewesen. Da sie im Rollstuhl ziemlich tief saß, konnte sie den Teleprompter kaum ablesen. "Ich war am Boden zerstört." Auch Lady Gaga sei ihr in den Rücken gefallen, beschreibt Minelli ihre Sicht des Auftritts in ihren Memoiren weiter: "Mein Co-Moderatorin bestand darauf, nicht mit mir auf die Bühne zu gehen, wenn ich nicht im Rollstuhl säße." Als Minelli wegen der falschen Teleprompter-Position nach Worten suchen musste, hätte die Sängerin dies für ihre Selbstdarstellung als gütige Helferin ausgenutzt.

Minellis Begleiter bestätigt ihre Darstellung Liza Minellis langjähriger Freund und Begleiter Michael Feinstein bestätigt ihre Sicht und berichtete ebenfalls bereits über den unangenehmen Vorfall. Fünf Minuten vor dem Auftritt sei Liza unter der Bedingung "Rollstuhl oder gar kein Auftritt" dazu gezwungen wurde. "Sie war so erschüttert, dass sie völlig aus dem Konzept geriet."